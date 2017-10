Florencia Arce: "Es voluntad, por más que vengas de un lugar humilde"

El torneo estará dividido en cuatro grupos de tres selecciones. Argentina integrará el Grupo B junto al local y Francia. El DT, Eduardo Pérez, dio a conocer la lista el lunes y Florencia será la única representante de la provincia.





De la Preselección también participaron Gisela Llull y Bárbara Ruiz, jugadoras de La Salle de Paraná.





"Estoy muy feliz, es un hermoso premio después de un año de tanto esfuerzo y trabajo. Ayer mi DT me decía que es muy lindo coronar tantos torneos con esto", señaló a Ovación la jugadora que surgió del playón deportivo del barrio Pancho Ramírez de la capital entrerriana. Florencia se enteró de la convocatoria a través de un mensaje de uno de los coordinadores que le pidió el número de pasaporte y el talle de la ropa.





ova 08 f1.jpg Foto UNO Mateo Oviedo.







Al mismo tiempo le comentó que no lo hiciera público porque la lista iba a darse a conocer el lunes. Flor contó que el domingo reunió a toda su familia en la casa del barrio y los sorprendió con la noticia.





"Siempre para las elecciones nos juntamos todos, pero ese día mando un mensaje al grupo familiar y había dos o tres que no podían. Insistí y fueron todos. Cuando estábamos comiendo busco el mensaje en el teléfono en el Grupo Mundial 2017 donde detallaba la convocatoria y se lo doy a mi mamá para que lo lea en voz alta. Empieza a leer y no pudo terminar porque se largó a llorar. Ahí todos me abrazaron y fue una alegría enorme", comentó emocionada en su visita a UNO.





Claro que a la noticia solo la compartió con los familiares, a los que les pidió que guardaran el secreto, por lo que esa tarde de domingo tuvo que gambetear las consultas en el Pancho, sobre todo "por respeto a las otras chicas que estaban en la Preselección".





"Todos me preguntaban en el barrio y les decía mañana (por el lunes) va a estar la lista", mencionó. Florencia tiene una frase de cabecera que mencionó cuando fue convocada por la Selección para el Mundial y cada vez que puede la repite: "Los sueños se cumplen y hay que esforzarse. Es trabajo y voluntad, por más que vengas de un lugar muy humilde. No es fácil, pero hay que pelearla siempre", remarcó la jugadora del barrio de la zona oeste. Con respecto a lo futbolístico, mencionó que la idea en el Mundial "es llevar a la Argentina a lo más alto" y en lo personal será "una experiencia nueva".





OVA 08 FOTO 2.JPG Su nombre en la lista.







"Va a ser mi primer torneo internacional de futsal y espero andar bien", confió. Por otra parte dijo que este torneo será una buena posibilidad para mostrarse en el exterior. "Es una gran oportunidad para todas. Con el Nacional de Clubes y el de Selecciones tuve la oportunidad de que me vieran, así que esta es una situación parecida", sostuvo la jugadora nacida el 23 de mayo de 1994 .





De cualquier modo comentó entre risas que si llega a irse a jugar a Europa su mamá "se muere". "Imaginate si se largó a llorar cuando leyó el mensaje, si me llego a ir se nos muere, je", declaró en referencia a Silvina, su gran sostén.





La experiencia mundial





El 4 de agosto de 2012 fue tapa de Ovación tras ser convocada para jugar el Mundial Sub 20 de Japón.





Embed



















Florencia Arce volverá a jugar un Mundial. Pero esta vez será en futsal . La jugadora de Paraná integrará la lista de 12 jugadoras que viajarán a Cataluña para disputar la copa del mundo con la Selección Argentina del 19 al 25 de noviembre.