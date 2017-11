Flor Arce: "Lo que viví fue una locura"

Florencia Arce regresó ayer a Paraná luego de haber logrado el subcampeonato del Mundo de Futsal Femenino que se disputó durante toda la semana pasada en Cataluña. La jugadora entrerriana arribó a la Terminal pasadas las 18 y fue recibida por los familiares que se fundieron en un gran abrazo.





"Tenía muchas ganas de estar acá y de ver a mi familia. Cuando venía en colectivo hablaba con mi mamá y le dije que se había adelantado el horario, que no se preocupara, porque ella estaba en el trabajo, que nos veíamos después, pero dejó todo y se vino a esperarme", contó visiblemente emocionada luego de recibir la cálida bienvenida de Silvina Caraballo.





La jugadora de La Salle dijo que la experiencia vivida en el Mundial "fue una locura" y que tiene "muchas ganas" de seguir siendo parte de la Selección.





"Más allá de lo deportivo lo que me hicieron sentir en el grupo fue algo hermoso que te dan ganas de seguir", comentó. También confesó que a diferencia del Mundial de Japón de fútbol 11 que disputó en 2012, lo disfrutó "mucho más". "Me sentí más grande y fue una de la mejores experiencias de mi vida", afirmó.





Por otra parte reconoció que se quedaron con el sabor amargo de haber perdido la final ante Brasil el sábado.





"Fue todo el partido nuestro, pero nos faltó esa gotita de suerte que hay que tener en una final. Por eso nos quedó un gustito amargo", analizó luego del 4 a 2 que se definió en los últimos tres minutos del partido.





Asimismo dijo que para Argentina fue "histórico" y lo consideró como "un batacazo". "En el Sudamericano no le había ido bien a las chicas, así que terminar segundas y con una sola derrota fue algo muy importante para el deporte", consideró.





Florencia marcó tres goles en el Mundial. Uno ante Cataluña en el triunfo 6 a 1; otro ante Francia en el 8 a 1 por la fase de grupos y también anotó en los cuartos de final ante Suiza. Al respecto señaló que se sintió "muy bien" y que de regreso a Buenos Aires el técnico Eduardo Pérez la felicitó.





"Me sentí muy bien y quería más minutos en cancha, porque cuando estás ahí querés jugar todo el tiempo. El entrenador me habló cuando veníamos y me dijo que cuando me puso le cumplí, así que voy a seguir trabajando para seguir estando en la Selección. El DT me dijo que no me quede, que siga entrenando igual o más, que me va a seguir viendo", sostuvo la jugadora que inició su carrera en Las Vampirezas, equipo dirigido por Juan Comas. "Siempre traté de dar lo mejor de mí cuando estuve en la cancha y eso también me dejó muy tranquila", agregó la goleadora.





Por otra parte habló del nivel de competencia y remarcó que el fútbol argentino "ha crecido mucho". "Es increíble cómo nos decían y nos hablaban del crecimiento. Y uno lo nota en Paraná. Ojalá que esto siga así para poder seguir siendo protagonistas", declaró. Además comentó que el entrenador de la Albiceleste les dijo que va a viajar a Paraná para ver jugadoras. "Ojalá pueda venir a ver y que se sigan sumando chicas de acá a la Selección", deseó.





Florencia tiene 23 años y le queda un largo recorrido en este deporte. Campeona con La Salla en la región y con un potencial enorme, se imagina en otro Mundial a pesar del tiempo que falta.





"Espero poder estar en cuatro años, es un largo camino, pero le voy a meter para que se pueda dar", relató.





Por último habló de su barrio. El Pancho Ramírez estuvo en vilo durante toda la semana siguiendo a su hija pródiga, El popular barrio de Paraná vivió de manera muy intensa y entusiasta el desarrollo del Mundial y la presentación de Arce.





"Estábamos todo el día entrenando, pero era increíble, cuando tenía un lugar para ver el teléfono, la cantidad de mensajes de apoyo. Me sentí re mimada así que les agradezco a todos", sentenció.