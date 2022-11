Fisicoculturismo: primera participación y podio en Rosario

Carolina se quedó con el primer lugar de la categoría Body Fitness Master, Body Fitness Senior y también se llevó el trofeo Overall. "Para ser mi primer torneo me fue re bien, estoy muy contenta", expresó en diálogo con UNO. La competencia contó con la presencia de más de 100 atletas.

carolina cordoba y maría vega.jpg Motivadora. Carolina agradeció la preparación que planificó y llevó adelante junto a la entrenadora y atleta María Vega.

Sobre la incursión en esta actividad deportiva, la también profesora de portugués, personal trainer, empleada de comercio y mamá de Federico y Amanda, manifestó:"Siempre me gustó mucho el culturismo, seguía a muchas atletas. A María Vega la admiré como atleta y un día me decidí a entrenar con ella para dar un paso más. Cuando ella me conoció me dijo que sería una gran atleta body fitness, es una gran motivadora".

Fue Vega quien le contagió el sueño de presentarse en una competencia. "Ella una vez me dijo que metamos un torneo pero no con la presión de ir a competir, sino para ver si llegábamos. Y así surgio la idea de prepararnos y empezó esta locura que está muy buena, es darlo todo por un objetivo, es focalizar, visualizar y saber que el sacrificio vale la pena".

overall.jpg

Al referirse al trabajo realizado detalló: " Los entrenamientos te llevan al límite, se siente realmente que estás entrenando. El culturismo es 24 horas los 7 días de la semana, sacrificas vida social, te olvidas de comer algo rico, hay que seguir un plan. Por eso me armaba el tuper con las siete comidas que tenía que hacer y aunque llegaba a mi casa cansada de trabajar (en un comercio del centro) me cocinaba para cumplir a rajatabla el plan para el torneo en Rosario".

equipo.jpg

El proyecto también significó estudiar otras competencias y deportistas y para ello contó con el sostén de su compañero Diego Villanueva. "Nada lo hubiera hecho sin apoyo de Diego. Veíamos los videos, las poses, me re bancó todo este año".

"Subir a la tarima era un sueño, siempre los admiré y ahora estuve ahí", señaló y agregó: "La sensación es de felicidad total. Lo logré. Y tenía mucha tranquilidad porque estaba con María (Vega), ella y su equipo son increíbles. El año que viene nos vamos a preparar de nuevo y vamos a ir al Argentino".