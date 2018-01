"Firmamos contrato por cuatro años más con el mejor DT de Argentina"

Los hinchas de River comenzaron el 2018 con la gran noticia de que Marcelo Gallardo, uno de los técnicos más ganadores del club, va a seguir en el banco por mucho tiempo más. Es que este miércoles el Muñeco firmó contrato con el Millonario por cuatro años más, es decir hasta que concluya el mandato de Rodolfo D'Onofrio. De cumplirlo, superará a Angel Labruna como el técnico de mayor permanencia.









En la conferencia para hacer oficial el vínculo, el presidente de River se mostró muy agradecido y destacó cuáles eran las razones por las que se elegía la continuidad del entrenador, más allá de todo lo que consiguió a nivel títulos: ​"Estoy emocionado. Es un honor, una inmensa alegría. Siempre he dicho que Marcelo es mucho más que un DT de miércoles y domingo. Tiene que ver con formar un grupo humano, con los valores, la pertenencia de ser River. Tiene que ver con mucho más que el fútbol. Es un programa y proyecto general que vas mas allá".





Pero los elogios no terminaron ahí y D'Onofrio fue muy contundente sobre su opinión sobre Gallardo: "Tener el orgullo de poder decir que firmamos un contrato por cuatro años con el mejor técnico de la argentina. Y te agradezco de corazón que podamos disfrutarte y tenerte en estos próximos cuatro años. No es solamente desear suerte, porque con eso sólo no alcanza. Sino que tiene que ver con el trabajo que realizaste y demostraste durante todo este tiempo con tu cuerpo técnico".









Para terminar, el presidente del Millonario dejó abierta la puerta para que, tras su salida, el Muñeco se mantenga en su cargo: "Pueden ser cuatro años más, esto va a quedar en el futuro presidente. Quería dejar aclarado eso, lo de que por ahí son más de cuatro. El fútbol argentino necesita que haya continuidad en los procesos. Los necesita River y todo el fútbol argentino en general. No podemos estar cambiando cada dos por tres. Hace tres años y medio le dije a Marcelo te vas conmigo. No nos fuimos ninguno de los dos, acá estamos. No había cláusula ni nada, es por ganas, por sentimiento. Por pertenecer y sentir lo que es River.