Final del primer tiempo: Argentina y Paraguay igualan 1 a 1

Argentina Sub 23 se mide ante Paraguay por la segunda fecha del cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano. El Estadio Nacional Brígido Iriarte es el escenario donde el elenco conducido por Javier Mascherano derrota, por el momento, 1 a 0 a la Albirroja. Seguí el minuto a minuto en vivo.

Diego Gómez aprovechó el desvío en Castro para empatar el duelo ante Argentina cuando moría el primer tiempo.

39' Tapó González

Solari, intratable por la derecha, remató cruzado, pero se encontró con el arquero de Paraguay, quien controló en dos tiempos.

24' 1T: Nardoni se retiró lesionado

Tras un pique a toda velocidad, el jugador de Racing se tomó el isquiotibial izquierdo y pidi´ó el cambio. Joaquín García ingresó en su lugar.

12' 1T: ¡Lo tuvo Paraguay!

La Albirroja estuvo cerca del descuento tras una pelota parada en la que capturaron el rebote pero no pudieron sorprender.

8' 1T: Almada casi aumenta la ventaja

Gran construcción de Argentina por la derecha que estuvo a punto de culminar en el 2-0.

3' 1T: Gol de Argentina

Pablo Solari debutó en la red en el Preolímpico tras una precisa asistencia de Cristian Medina para el 1-0.

15'' 1T: Castro tuvo el primero

El ex delantero de Vélez quedó mano a mano frente a Ángel González, pero no lo pudo batir.

Embed ¡LO TUVO ARGENTINA A LOS 10 SEGUNDOS!



Santi Castro tuvo el primero, pero Ángel González redujo rápido el espacio para evitar el gol.



@giraltpablo - @JPVarsky#PreolímpicoEnDSPORTS | #CONMEBOLPreolímpico pic.twitter.com/wp8vIaLqlZ — DSports (@DSports) February 8, 2024

Comenzó el partido en Venezuela

Argentina y Paraguay ya juegan por la segunda fecha del Cuadrangular final del Preolímpico.

Argentina-Paraguay sub23.jpg Argentina derrota a Paraguay y se acerca a París 2024.

La formación de Argentina Sub 23 vs. Paraguay, por el Preolímpico 2024

Leandro Brey; Juan Nardoni, Marcos Di Cesare, Nicolás Valentini, Lucas Esquivel; Equi Fernández, Federico Redondo, Cristian Medina; Thiago Almada, Pablo Solari y Santiago Castro. DT: Javier Mascherano

El once de Paraguay vs. Argentina Sub 23, por el Preolímpico 2024

Ángel González; Alan Núñez, Ronaldo De Jesús, Gilberto Flores, Daniel Rivas; Fabrizio Peralta, Marcelo Fernández, Wilder Viera, Diego Gómez, Marcelo Pérez, Iván Leguizamón. DT: Carlos Jara Saguier

Cómo llegan Argentina Sub 23 y Paraguay al duelo por el Preolímpico Sudamericano 2024

Argentina viene de igualar 2-2 frente a Venezuela, en la primera fecha de la última fase del Preolímpico. El conjunto comandado por Javier Mascherano marcha en el segundo puesto del cuadrangular, con tan solo un punto. Por su parte, Paraguay obtuvo una valiosa victoria frente a Brasil por 1-0, en la jornada debut del cuadrangular. La Albirroja está primera, con tres puntos.