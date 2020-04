Figura internacional no quedó en Boca porque era chiquito y flaquito

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado es, tal vez, uno de los referentes de la Selección Colombia. Con más de 300 partidos disputados en Europa, el futbolista de Juventus es una figura de renombre mundial. Sin embargo, su destino quizás podría haber sido distinto luego de que revelara que dos clubes argentinos lo rechazaron cuando era chico: Boca Juniors... ¡y Tiro Federal!

El futbolista colombiano Juan Guillermo Cuadrado, figura de la Juventus, reconoció que no pudo jugar en Boca Juniors "porque era chiquito y flaquito".

"Era muy chiquito y flaquito, se hacía difícil, pero siempre tuve en mi cabeza que lo iba a lograr, siempre le pedí a Dios", dijo Cuadrado al canal RCN de Colombia.

"Diosito estuvo ahí conmigo, siempre era fuerte, aunque las cosas eran difíciles y se me cerraron muchas puertas", agregó el mediocampista de la selección colombiana.

En ese sentido Cuadrado contó: "Estuve en Argentina por mucho tiempo, pero no se me dieron las cosas. Estuve en Tiro Federal (de Rosario), también me hice unas pruebas en Boca, pero al final las cosas no se dieron".

"De todas formas me sirvió porque pude tener experiencia, la forma de trabajar en Argentina, todo sirve y cuando va pasando el tiempo todo lo que va pasando ayuda", completó el colombiano.

Cuadrado surgió en Deportivo Independiente Medellín y de allí pasó a Udinese, que luego lo cedió a Lecce y posteriormente a la Fiorentina.

Allí tuvo una gran actuación, lo que le valió una transferencia al Chelsea, para luego pasar a Juventus, donde juega desde 2015.