Figueroa: "Jugar con presión es algo que nos favorece"

A diferencia de su rival de turno, Tilcara llega al clásico con la necesidad de obtener un triunfo para poder aspirar a lograr la clasificación al Súper 8 del Regional. También la podría lograr empatando o hasta perdiendo, siendo este último caso con la sumatoria de dos puntos bonus. Igual, también depende de la suerte que tenga Universitario de Rosario en su visita a Santa Fe RC. Los rosarinos suman 22 puntos, mientras que el Verde ostenta 21. De allí que los números jugarán un papel importante el sábado en el Parque Urquiza, sobre todo para los dirigidos por Luciano Furlán y Santiago Reggiardo.

Pero más allá de las chances que tienen para clasificar, en el Verde están mentalizado solamente en jugar de la mejor manera para poder terminar la primera fase del TRL con una gran sonrisa. El capitán Roberto Figueroa entendió que esto debe ser así, por lo que entrenarán durante la semana sin pensar en los resultados que se deben dar.

"Más allá de que después logremos la clasificación o no, nosotros vamos a ir a ganar. Vamos a jugar con todo, con la necesidad de saber que el triunfo nos lleva a la Zona Campeonato, pero también sabiendo que queremos ganar el clásico. Después que pase lo que tenga que pasar", afirmó en diálogo con Ovación.

Con un CAE ya clasificado, la obligación de ir a buscar el triunfo correrá por cuenta de Tilcara. Esta situación puede llegar a jugarle en contra al equipo de Sauce Montrull, aunque Figueroa expresó que será todo lo contrario.

"Jugar con presión es algo que nos favorece. Nos motiva saber que tenemos que ganar sí o sí. Cuando tuvimos la obligación de ir por el triunfo nos han salido mejor las cosas. Esto te lo digo en base a los resultados que hemos logrado hasta el momento", afirmó.

El pilar también se refirió al certamen que vienen desarrollando hasta el momento, donde alternaron buenas y malas. En este sentido dejó en claro que hubo un partido que les dolió perder más que otros.

"Con Universitario en Rosario era el partido a ganar porque sabíamos de sus limitaciones. La realidad es que se dieron varias circunstancias en ese encuentro que no nos favorecieron. Por suerte nos trajimos dos puntos bonus que ahora nos mantienen expectantes para poder lograr la clasificación. Metimos un buen partido con Old Resian y fue una victoria que nos vino muy bien. Ahora nos complicó el batacazo que metió Universitario contra CRAI, no lo esperábamos", expresó.

Analizando en profundidad el partido del sábado ante el clásico rival, Figueroa señaló: "Imagino un partido trabado al principio, como todo clásico. Nosotros tenemos que salir sí o sí a ganarlo y supongo que en algún momento el partido se va a abrir para cualquiera de los dos".

En este sentido, el rugbier dijo que más allá de la necesidad por el resultado positivo, Tilcara no va a cambiar su forma de jugar.

"Vamos a ir con el mismo sistema que nos trajo a esta categoría. No tenemos un juego amarrete y jugamos desde cualquier lado de la cancha. Así pudimos llegar a Primera y lo vamos a respetar", sentenció.

En esta primera parte del certamen, el Verde se encargó de llevarse un triunfo ante los rivales ganables. Esos resultados fueron clave para llegar a la última fecha con las chances de clasificar al Súper 8, más allá de las complicaciones que surgieron en la jornada anterior.

"Creo que en los partidos a los cuales apuntamos a ganar el equipo se vio bien, con un buen juego. Se han hecho partidos interesantes y hemos logrado triunfos ante rivales que sabíamos que estábamos al mismo nivel. Todavía hay equipos que nos cuestan mucho, porque no nos prestan la pelota y Tilcara es un equipo que necesita la posesión para poder llevar adelante su sistema de juego", señaló.

Por último, Figueroa habló de Estudiantes, un elenco que también tuvo un andar algo irregular en esta primera fase del Regional de rugby

"Por más que no sea el mismo Estudiantes del año pasado, sigue siendo un equipo duro. Espero que nosotros tengamos una buena tarde para poder ganarles. No hemos visto mucho del juego de ellos, seguramente con el correr de los días lo iremos hablando", finalizó.





Las chances.

La tabla de posiciones de Primera División es la siguiente: Jockey Club 42 puntos (*); Duendes 40 (*); Gimnasia 39 (*); Santa Fe RC 37 (*); CRAI 31 (*); Estudiantes 28 (*); Old Resian 26; Universitario de Rosario 22; Tilcara 21; Universitario de Santa Fe 10; Provincial 7; CRAR 4. (*) Ya están clasificados para el Súper 8.

En principio, el rival directo de Tilcara para clasificar es Universitario de Rosario, que el sábado visitará a Santa Fe RC. En menor medida, el Verde también puede sacarle el lugar a Old Resian que también juega en Santa Fe ante CRAI.

Está claro que más allá de la suerte que corra el Verde ante Estudiantes, debe esperar que Uni no sume ningún punto (un triunfo de los rosarinos dejará sin chances a los paranaenses). A partir de esto se pueden dar varias aristas. Tilcara puede clasificarse si: pierde y suma dos bonus (por tries apoyados y caer por siete o menos tantos); si empata (son dos puntos y uno más si logra cuatro o más tries) y si gana (pueden ser 4 o 5 puntos). Si igualan en las posiciones, el Verde tiene las de perder ya que cayó en el duelo ante Universitario.