FIFAGate: 9 años de prisión para Napout

El exjefe del fútbol de Sudamérica y exvicepresidente de la FIFA , el paraguayo Juan Ángel Napout, de 60 años, fue sentenciado el miércoles en Nueva York a nueve años de prisión por aceptar millonarios sobornos a cambio de contratos de televisación y marketing de importantes torneos.

El expresidente de la Conmebol y exjefe del fútbol paraguayo tenía "una personalidad oculta, un lado oculto" y "perpetuaba la noción de que era un buen tipo al tiempo que recibió 3,3 millones de dólares en coimas hasta que fue arrestado y aceptó recibir más de 20 millones más" en sobornos de empresas deportivas, dijo la jueza Pamela Chen al anunciar su sentencia.

La fiscalía pedía una sentencia mínima de 20 años de cárcel para Napout, que el 22 de diciembre fue hallado culpable de conspiración para delinquir en el marco de una organización criminal, y de conspiración para cometer fraude bancario en la Copa América y en la Copa Libertadores luego de siete semanas de juicio en la corte federal de Brooklyn.

"No puedes robar millones en sobornos de las organizaciones y no ser castigado", dijo Chen. El mensaje debe ser que "hay consecuencias reales, que irás a la cárcel y no que solo recibirás un golpecito en el hombro".

La jueza decidió asimismo que Napout deberá restituir 3,37 millones de dólares -el dinero que Napout recibió en coimas entre 2010 y 2015, según la fiscalía- y le impuso también una multa de un millón de dólares.

El monto de la restitución reclamada por las víctimas -la Conmebol, la FIFA y la Concacaf- será decidido en una audiencia posterior.

AFP-NA