FIFA: los mundiales juveniles se jugarán en 2023

Europa padece un rebrote de coronavirus y muchos países han optado por el lockdown (cierre de varias actividades) en Sudamérica aún no ha llegado esa segunda ola, pero la misma podría tener lugar a principios del próximo año, según algunas estimaciones. En este contexto, la FIFA decidió suspender los Mundiales juveniles de 2021 tanto femeninos como masculinos para evitar más contagios. El próximo año debían disputarse los Mundiales masculinos de Indonesia Sub 20 y Perú sub 17, además del femenino de India sub 17. Todos estos pasaron para 2023, al igual que el femenino sub 20 de Costa Rica que inicialmente estaba pautado para 2022. Debido al rebrote de coronavirus mundial, el traslado de tantas selecciones a diversos países y la disputa incluso de certámenes continentales clasificatorios era un peligro para los propios jugadores, por lo que la Casa Madre del fútbol mundial optó por reacomodar el calendario.