Festejo del CAE y empate para la T

En San Nicolás comenzó ayer el Regional de Clubes NEA B de Damas, actividad que cuenta con la participación de tres equipos entrerrianos. En la Zona B se encuentran Estudiantes y Talleres, ambos de Paraná, e Hípico de Concordia, quienes en la primera jornada cosecharon resultados dispares.

En duelo de equipos provinciales, el CAE se impuso ante las concordienses por 4 a 3 logrando un triunfo clave en sus aspiraciones de clasificar a las semifinales. El Albinegro abrió el marcador con un gol de córner de María Lescano, mientras que luego estiró la diferencia mediante la conquista de Laura Maiztegui. El descuento de Hípico fue obra de Camila Marraccini, mientras que luego el CAE sacó una luz que parecía definitoria a través de un gol de córner de Sofía Fouces y otro de jugada alcanzado por Micaela Aguiar. Pero enseguida, las chicas de Concordia se pusieron a tiro nuevamente y en un minuto convirtieron dos veces por intermedio de Nancy Warnes y Delfina Sastre.

De esta forma, el club Estudiantes comenzó con el pie derecho en el Regional B, donde buscará uno de los dos ascenso que otorga el certamen.

Luego de este partido fue el turno de salir a la cancha para las chicas de Talleres, quienes no pudieron ante Fisherton de Rosario y empataron 1 a 1. Las rosarinas abrieron el score con un gol de córner de Débora Mendoza, mientras que las Rojas igualaron mediante la misma vía luego del disparo de Hana Heintze Overtello. Este resultado puede llegar a complicar el pasaje a las semifinales, ya que hoy deberá sacar buenos resultados en los dos partidos que cerrarán la fase clasificatoria.

Con estos resultados, Estudiantes es líder de la Zona B con 3 puntos, seguido por Fisherton y Talleres con 1, mientras que Hípico cierra la tabla sin unidades.

Hoy, los tres elencos entrerrianos tendrán doble actividad ya que culminará la fase clasificatoria. Desde las 9, Talleres abrirá la jornada enfrentando al Verde, mientras que luego (a las 10.30) será el turno del Albinegro, que se medirá con Fisherton. Por la tarde, a las 16.30, se producirá el duelo entre los equipos de Paraná y el último partido del día (a las 18) será entre las chicas de Concordia y las rosarinas.

En lo que respecta a la Zona A, el local Regatas de San Nicolás ganó sus dos partidos y ya se clasificó a semifinales. Primero, las nicoleñas se impusieron ante Universitario de Santa Fe por 2 a 0, mientras que en el cotejo que cerró el primer día de actividad le ganaron 2 a 1 a CRAI de Santa Fe.

Por su parte, Santa Fe RC también tiene un pie en semis ya que comenzó con un empate 2 a 2 ante las Gitanas, mientras que luego venció 1 a 0 a Universitario (ya sin chances).

En cuanto a las posiciones, Regatas lidera este sector con 6 puntos, seguido por Santa Fe RC con 4, CRAI tiene 1 y cierra la tabla Universitario sin unidades. Para hoy, los partidos serán los siguientes: a las 12, Regatas-Santa Fe RC; a las 13.30, CRAI-Universitario.

Los dos primeros de cada grupo clasificará a las semifinales que se jugarán mañana, mientras que los que avancen a la final habrán logrado el ascenso al Regional de Clubes A ya que hay dos plazas disponibles.

















Hoy entrenan en Concordia





En Concordia se realizará hoy la concentración para los preseleccionados de Damas Sub 14 y Sub 16. En el primero de los casos, la actividad será en la cancha del Cedede NEA (superficie sintética a base de agua) de 14 a 18. Las chicas se preparan para lo que será el Regional de Selecciones Damas que se realizará en Rosario, del 20 al 23 de junio. En tanto, en Sub 16, el entrenamiento será en el club Salto Grande, de 9 a 13, y el seleccionado que resulte de estas convocatorias participará del Campeonato Regional de Selecciones Damas que tendrá lugar del 27 al 29 de junio en la ciudad de Posadas.