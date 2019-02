"'Festejaría 154 años si le sacan la Copa a River"'

La histórica final de la Copa Libertadores todavía se sigue jugando. ¿Cómo? Sí, el pedido de Boca ante el TAS sigue su curso y hoy Juan Carlos Crespi se mostró confiado en que será favorable al Xeneize. "Creo que vamos a tener un resultado positivo, y si es así, voy a festejar 154 años porque se la sacan a River, no porque se la den a Boca", indicó. ¡Picante!

Fiel a su particular estilo, el ex dirigente Xeneize se refirió a lo que es el trabajo que viene realizando el club tras los incidentes que se sucedieron en las inmediaciones del Monumental en la final de vuelta de la Copa. "Boca está trabajando bien con el TAS, y lo está haciendo por justicia, no por tener privilegios en el escritorio como nos hicieron a nosotros en el 2015. River ganó la Copa injustamente", disparó Crespi en diálogo con "Boca de Selección".