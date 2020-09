Fernando Zampedri marcó para la Católica de Ariel Holan

En el marco de la décima fecha del Campeonato de Primera división de Chile, Universidad Católica sumó este miércoles un nuevo triunfo que lo consolida en la vanguardia. Como visitante, superó por 3-1 a Huachipato y uno de los goles, el 2-0 parcial, lo anotó el entrerriano Fernando Zampedri, que lleva marcados 6 tantos en 10 encuentros.

El oriundo de Chajarí, ex Rosario Central y Atlético Tucumán, entre otros, fue titular al igual que su compatriota Luciano Aued, ex Racing y Gimnasia, y estuvo en el banco de suplentes Diego Buonanotte, en el equipo conducido por Ariel Holan.

El ex Boca, José Fuenzalida, y César Munder anotaron los restantes goles de la Católica, en tanto que Cris Martínez señaló el descuento del anfitrión.Huachipato 1 Vs 3 Universidad CatolicaMás allá de lo que suceda este jueves con los partidos que cierran la fecha, no habrá modificaciones en los primeros puestos, donde Católica lidera con 25, seguido por Unión Española y Unión La Calera con 20.