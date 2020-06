Fernando Telechea, Agradecido a todo el Pueblo Rojinegro

Fernando Telechea vivió en Paraná durante 18 meses. Arribó a inicios de 2016 para sumarse al plantel de Patronato que se preparaba para su regreso a Primera División después de 38 años. El atacante, que había enfrentado al Rojinegro, se metió rápido en la historia de la entidad de barrio Villa Sarmiento. En su estreno oficial anotó su primera conquista en el empate en dos goles ante San Lorenzo. También conquistó el corazón del hincha, que le reconoció su sacrificio y compromiso con la causa.

“Me quedó un gran recuerdo de toda la gente de Paraná. Me trataron muy bien desde que llegué a la ciudad. Gente muy amable, muy atenta. Eso nos hizo muy bien, a mi familia y a mí, cuando nos instalamos en la ciudad. Nos ayudaron un montón con el colegio de las nenas, el lugar donde vivimos. Si bien fui a jugar al fútbol, nos trataron muy bien”, agradeció Telechea, en diálogo con Ovación desde Balcarce, su ciudad natal.

—Habías sufrido a Patronato cuando lo enfrentaste con Santamarina. Y a los meses de la segunda final te sumaste al plantel.

—Años anteriores ya me había llamado el Bicho Gómez, pero por una u otra cosa no habíamos arreglado. Esa vez le dije que me dejara pensarlo un poquito, pero que seguramente iba a ir a Patronato. Arreglé rápido. Llegué a Paraná un 11 de enero. Me acuerdo que casi pego la vuelta cuando llegué porque hacía un calor tremendo en Paraná. Salí de Balcarce y al llegar al hotel casi me volteó el calor. “Acá no puedo jugar, me vuelvo a casa”, pensé. Pero después me acostumbré. La ciudad es hermosa. Nos trataron mil puntos y estamos reagradecidos.

—¿Cuántas veces te habían llamado para venir a Patronato?

—Creo que fueron tres veces y nunca se había dado la posibilidad. Esta vez se dio. Terminó el campeonato, a los pocos días me llamó Gómez. Volvimos hablar y lo confirmé y lo cerré con él. Le dije que le iba a dar la posibilidad de jugar en Patronato y que él sea mi dirigente. Se dio todo muy rápido y estoy muy agradecido a la gente de Patronato, a él, a Gustavo (Abdala, gerente deportivo), Tito (Hollman, actual presidente) y todos los que integraban la comisión. Con ellos me sacó el sombrero porque me trataron muy bien.

—El primer gol no demoró en llegar.

—Fue en el primer partido, cuando debutamos frente a San Lorenzo. Fue a los cinco, siete minutos.

Fernando Telechea Patronato festejo gol.jpg Telechea, celebrando su primer gol en Patronato UNO / Juan Ignacio Pereira

—¿Tuvo mayor trascendencia al estar San Lorenzo enfrente?

—Sin dudas, porque San Lorenzo es un grande. Aparte había muchas expectativas de lo que podíamos hacer en el torneo. Patronato tuvo un buen campeonato y se pagó bien el derecho de piso en Primera División.

—¿Cuál fue tu mejor momento en Patronato?

— Cuando derrotamos a (Rosario) Central. Fue un partido durísimo. Ese momento fue el mejor que tuvimos como equipo. Después la pasé muy bien siempre. La ciudad es muy linda, muy tranquila, con gente muy amable. Por momentos se sufrió en el campeonato porque no es fácil pelear el descenso. Es muy difícil para la cabeza del jugador. Asimismo la pasamos muy bien. Teníamos un gran grupo y eso es importante para un plantel.

—¿Qué te llevaste de tu estadía en Paraná?

—Un gran recuerdo, mucha gente conocida. Muchos que me han ayudado, pero lo más importante es la humanidad que hay en el club. El sentir como persona de los dirigentes, de las personas que trabajan en el club, de los hinchas. Eso es importantísimo para un club de una ciudad. Cuando me tocó venirme a Balcarce fui muy claro y no me pusieron ningún impedimento. Al contrario, me apoyaron en todo sentido.

—Esa reacción no es habitual en el ambiente.

—Se apeló al sentido común y a no querer sacar ventaja de ninguna situación. Solamente quería volver a mi ciudad sin saber si iba a volver a jugar. Surgió la posibilidad de Aldosivi. Le dije a los dirigentes de Patronato que no rescindía para jugar en otro club en Primera. Quedó todo claro porque bajé de categoría para jugar al lado de mi casa.

Otra pasión.

El automovilismo es otra de las pasiones de Telechea. Y en su paso por Paraná visitó el taller del Gurí Martínez. “Me llevó el Pela (Furios). Es un grande el Gurí. Uno lo admira por la tele por las carreras. Nos abrió las puertas del taller, nos mostró un montón de cosas, todo lo que tiene ahí. Estuvo muy lindo ese día.

—¿Lo conocías al Gurí?

—Lo había visto de cerca en el autódromo de Balcarce, pero no había tenido la posibilidad de hablar personalmente. Es una persona rehumilde, muy amable y nos abrió la puerta del taller, nos hizo ver lo que tenía ahí, los autos, los motores, cómo trabajan.

—¿Sos hincha del óvalo?

—No, de Chevrolet.

—Ahí la rivalidad quedó de lado.

— Me saco el sombrero con el Gurí, más allá de que soy de Chevrolet qué voy a decir de semejante corredor. A la rivalidad en esos casos no hay que ponerla en la mesa.

—¿Te gustaría competir con el Chivo en el día de mañana?

—No sé si podría correr. Mi cuñado corre y veo el esfuerzo que hace. El trabajo de un mes se puede desmoronar en una vuelta.