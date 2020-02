Fernández: "Se me hace muy difícil vivir el día a día en Santa Fe"

La ausencia de Brian Fernández en el inicio de una semana de entrenamientos de Colón volvió a sorprender a todos, pues no hubo comunicación oficial del delantero. A partir de allí comenzaron las especulaciones, respecto a la situación particular del futbolista que a media mañana salió a aclarar el tema en diálogo con TyC Sports confirmando que había sido víctima de un robo.

En el inicio de la charla comenzó relatando el episodio: "Me robaron un reloj, un Rolex y me tiraron un ladrillo a la camioneta, pero por suerte no me pasó nada.

Toda mi familia me mandaba mensajes para ver por qué no había ido a entrenar. El robo fue en el barrio El Pozo cuando fui a buscar una chica, cuando me quise ir me agarraron unos chicos. Yo había subido un video en donde decía "acá mando yo", fue un chiste para joder. Pero se ve que lo tomaron muy mal, porque me dijo "así que vos son Brian, el que manda en Santa Fe" y me apuntó con una pistola en la cabeza y me sacó el reloj".

Para luego agregar: "Obviamente que me asusté, me subí a la camioneta y me quise ir rápido y me tiraron un ladrillo en la camioneta. Fue esta mañana, dejé el coche en el hotel, llamé a un amigo que me venga a buscar, me asusté cuando vi el arma, no los conocía, pero tenían camisetas de Unión. Igual no hice la denuncia, me vine para la casa de mi prima. Están diciendo muchas cosas. Me da mucha impotencia y bronca, estaba viendo (en) los diarios que no me presenté. Me molesta muchísimo pero no puedo hacer nada".

Por otra parte aseguró: "A la tarde me presento a entrenar a las 16, no voy a perder el día, la verdad que pensé que iba a ser más fácil, pero es muy difícil el día a día, andar por la calle, encontrarme con hinchas de Unión, filmándome para que reaccione y subirlo a las redes sociales, es muy difícil vivir jugando en Colón. Se dicen muchas cosas por eso salgo a aclarar la situación".

Cuando le preguntaron por la situación que lo tuvo sin entrenar la semana anterior, Fernández dijo: "Es difícil esta situación de familia, no es bueno vivir así, más viniendo de un padre, lo hablo tan natural porque siempre soy así. Es un problema de camiseta que tengo con mi padre".

Antes de su despedida afirmó: "Vine a salvar a Colón de esta situación, estoy poniéndome bien físicamente, le puedo dar muchísimo, lo demostré en todos los clubes donde jugué, pero se hace muy difícil vivir en Santa Fe".