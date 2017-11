Felix Orode del Depro a Rusia 2018

Hace siete años, Felix Orode llegó al fútbol argentino desde Nigeria. Su primer club fue San Lorenzo, donde apenas jugó un partido, contra Huracán y se ganó el cariño de los hinchas por haber dado una asistencia. Su poca continuidad lo llevó a pasar por varios clubes del ascenso hasta llegar a Defensores de Pronunciamiento, un equipo de la tercera división ubicado en la provincia de Entre Ríos.





En una entrevista con Clarín, Orode reveló que tiene aspiraciones de viajar a Rusia para el Mundial y no precisamente como hincha. "Me llamaron de Nigeria y me dijeron que me están observando para convocarme a la Selección. Gracias a Dios me tienen en cuenta, están siguiendo mis actuaciones en Depro, saben que estoy jugando en la tercera categoría del fútbol argentino y existe una posibilidad", contó el volante ofensivo de 27 años. "Quizás es complicado pero es una posibilidad al fin. Mi sueño es volver a vestir la camiseta de mi país como en 2007. Ojalá se dé", comentó Orode ilusionado.





Orode está feliz en Argentina. Además de haber hecho casi toda su carrera futbolística en el país, conoció a Yasmín, se casó con ella y tuvo dos hijos: Salvador y Simona. Al llegar no sabía nada de español, pero tuvo que aprenderlo a la fuerza para poder comunicarse con sus compañeros. Hoy lo habla a la perfección y sueña con formar parte del plantel nigeriano en la próxima Copa del Mundo. Al igual que en Brasil 2014, el sorteo podría cruzar a su país con la Argentina y el sueño estaría completo.