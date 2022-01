Félix Maidana: el atleta y profesor de Santa Elena

—¿De qué equipo sos hincha?

—De Boca, mi padrino de chico me quiso hacer de River, pero no pudo.

—¿Un club?

—Mi club de barrio, Martín García. Ahí fue donde pasé toda mi infancia. Vivía a media cuadra y jugaba desde la escondida a todos los deportes.

—¿Un entrenador?

—Lucio Galván de La Paz. Fue mi primer entrenador y el que me marcó. Fue el que me sacó de andar “boludeando” y me puso una meta deportiva y me ayudó en lo educativo también. Así que gracias a él soy lo que soy.

—¿Una carrera?

—El Maratón de Reyes, es una locura.

—¿Un Mundial?

—El de 2014 en Brasil, una lástima que no lo pudimos ganar.

—¿Un atleta?

—Julián Molina, todos los años te sorprende. No sabés cuándo está bien y cuándo está mal. Ahora andaba bajoneado y ganó Reyes.

—¿A quién te gustaría ganarle una carrera?

—A Gustavo Comba, lo admiraba mucho y me hubiese gustado ganarle.

—¿Un viaje?

—Un viaje que hicimos como mi abuela a las Cataratas en el año 2007. La pasamos muy lindo.

—¿Un triunfo?

—El Maratón del Becario en 2018. La viví antes, durante y después.

—¿Cuál fue el gol que más gritaste?

—El de Tevez a River cuando hizo la "gallinita" en el Monumental en las semifinales de la Libertadores. Era chico, en 2003, en ese momento era fanático y salimos a la calle a gritarlo.

—¿Cuál fue tu primer sueldo, changa o viático y en qué lo gastaste?

—Mi primer sueldo fue con mi tío Mario, que trabaja en una distribuidora de bebidas. Y yo lo ayudaba a repartir y fue una changa. Habrán sido 5 pesos y lo gastaba en alguna Coca Cola.

—¿Cuál es tu top five de deportistas argentinos?

—Manu Ginóbili, Luis Scola, Julián Molina, Paula Paretto, Oscar Galíndez.

—¿Y tres del mundo?

—Roger Federer, Eliud Kipchoge, el keniata que tiene el record de la maratón y Usain Bolt.

—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Correr.

—¿Una distancia?

—Los 21 kilómetros, el medio maratón. No la he corrido mucho, pero cada vez que lo hice me he sentido muy cómodo. Creo que tengo tres y me sentí muy bien. No la quiero volver a hacer hasta que no esté bien entrenado.

—¿Qué te gusta hacer en los momentos libres?

—Estar tranquilo en mi casa, leer un libro o mirar tele o alguna película en Netflix. No me gusta andar mucho.

—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A las enfermedades, no me gusta estar enfermo. Soy una persona fuerte, así que cuando me agarra, me pincha.

—¿Qué cosas te sacan?

—Las injusticias en todo sentido, las personas ventajeras.

—¿Qué cosas te hacen reír?

—Las bromas entre amigos. Cuando nos juntamos a comer nos divertimos mucho.

—¿Cuál fue tu peor compra?

—Unos auriculares que me compré que me anduvieron tres salidas a correr. Se me mojaron y chau. Desde ahí no hay más auriculares para correr.

—¿Una comida?

—El asado.

—¿Un postre?

—El lemon pie.

—¿Una bebida?

—El Gancia con Paso de los Toros.

—¿Qué música escuchás?

—Rock nacional.

—¿Una banda?

—Soda Stereo.

—¿Una ciudad?

—Santa Elena.

—¿Un lugar para vivir?

—Paraná.

—¿Qué lugar te gustaría conocer?

—Aruba, el Caribe.

—¿Un hombre?

—No tengo un hombre en mi vida, yo creo que si hay una figura fálica o de género, mi abuela está por encima de todo. Yo me crié con mi abuela y no tengo una figura masculina. Por arriba de todo está mi abuela, después vienen mi mamá y mi tía. Son tres mujeres y después entramos a buscar varones.

LA SELFIE RECARGADA

—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Adrián Ramírez, un amigo que juega al fútbol. Se la da de crack, así que me gustaría alguna vez, me gustaría jugar contra él y lo único que buscaría es meterle un caño para que se termine el verso.

—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Un buen nadador y contador.

—¿A quién le sacás una roja?

—Al negativo que te viene con problemas. Una vez o dos, pero después cansa. Me pasó los últimos años y lo trabajé con Adriel (Levi) y otros amigos.

—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de River.

REDES

—¿Cuántos grupos de WhatsApp tenés y cuál es el mejor?

—Tengo como seis o siete y del que más participo es el que tengo con el grupo de amigos y corredores que se llama Los Bravos de Paraná.

—¿Quién te gustaría que te siga en Instagram?

—Emanuel Ginóbili.

—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con mi mamá, mi tía y mi abuela en el patio de la casa de mi abuela. No la tengo físicamente a mi abuela porque falleció y en esa época no había selfie.