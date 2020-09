Favio Grinóvero: "Queremos pelear por el campeonato"  

Favio Grinóvero Automovilismo.jpg Favio Grinóvero quiere ser protagonista como lo fue en el 2019

Tiempo para dejar el auto en condiciones hubo y de sobra. “El auto se repasó todo y está listo como siempre. Sólo hay que ponerle el motor y cuando se confirme la carrera nos mandan el motor de Olavarría. Sólo falta eso, después ya está en condiciones para largar. Se repasó todo luego de la carrera de Alta Gracia ya que de ahí íbamos a correr a Concordia, pero una semana antes se canceló todo. Estábamos prácticamente listos. Después, con mucha tranquilidad, se terminó todo para correr”.

La temporada pasada Grinóvero llegó a la última carrera con grandes chances de ser campeón, algo por lo que insistirá este año también más allá de que cambia la modalidad. “Las metas, como siempre, son pelear y ser protagonista. No será fácil correr el resto del calendario todo en Buenos Aires ya que no nos ha beneficiado tanto, pero hemos trabajado en el auto y encontrado cosas que me hacen ilusionar y tengo esa espina de poder funcionar en Buenos Aires. Esperemos poder ser protagonistas y creo que estamos en condiciones. Tenemos un buen conjunto en motor y auto. Queremos pelear el campeonato hasta el final”.

Finalmente, el entrerriano habló de un tema no menor: El presupuesto: “El tema presupuestario no está fácil. Estoy reuniéndome con los auspiciantes y veremos”.

El auto está listo y buscará regularidad

“Ya corrimos dos carreras y ahora quedarán seis fechas en tres. Es algo distinto y por eso habrá que ser regular durante todo el fin de semana. Al correr dos finales habrá que cuidarse en la final del sábado”, dijo.