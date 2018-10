Familiares y entrenadores de Sasia hablaron tras el oro olímpico

Felices, emocionados, orgullosos y a la vez también aturdidos por semejante logro. Así están en Cerrito, los pagos de Nazareno Sasia, el pequeño gigante que acaba de ganar el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud.





Mate en mano, pasadas las 16, Soledad, la madre y Rosa, la abuela, recibieron a UNO para tratar e entender lo que se está viviendo por estos días.





"Lo viví como una mamá. Hasta el último minuto lo sufrí y mucho. Una vez que ganó se me cayeron las lágrimas", dijo Soledad de 40 años y continuó repasando el éxito de su hijo de 17 años.





"Estamos disfrutando mucho este momento con la abuela. Esperamos el día de su regreso para festejar y celebrar juntos este logro. Es todo fruto de su esfuerzo. Lo disfrutamos por la tele con nuestras cábalas. Les aprendimos velas a todos los Santos".





La familia charló con UNO

Germán Lauro, el mejor de esta disciplina en el país vaticinó este resultado. Es más hasta en algún momento se animó a decir que Nazareno será mejor que él. "Lauro es su espejo y siempre va a seguir sus pasos", contó la mamá quien no fue a verlo a Buenos Aires por expreso pedido de su hjjo. "El me pidió que no este allá. Su abuela es la psicóloga de el, la que lo habla y aconseja en cada paso".





El video junto a Marcelo Borghello entrenador de Cerrito









"El sábado fue la última comunicación con Nazareno. El estaba muy contento con el trabajo que venía haciendo y ahora nos no queremos imaginar cómo debe estar", comentó.



Soledad aprovechó el diálogo con UNO y les mandó un mensaje a todas las madres que tienen hijo jóvenes y deportistas. "A todas las madres le digo que apoyen y acompañen a sus hijos en las actividades, sin reprocharles nada y siendo su principal pilar. Si quieren, todo se puede".





Palabra de Sergio Alfonsini, entrenador del Parque Berduc

Más información en la edición impresa de este miércoles