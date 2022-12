Familiar de Lautaro Martínez terminó internado en Qatar tras beber un jugo con vidrios

"Mi hermana y el novio, mi cuñado, hace unos días fueron al shopping y pidieron un jugo, Kombucha creo que se llama sino me equivoco, y cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubre que adentro tenía vidrios muy grandes”. dijo Gandolfo. Según explicó, alertaron al personal del local y del shopping sobre lo ocurrido.

lautaro martinez susto qatar familiar 4.jpg

“Le dijeron que tenían que ir a revisar porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso. Lo revisaron y acudimos a la Embajada porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba el sistema de salud por tema de traducción, etcétera, y nos contactó con el dueño de la marca de jugos”, añadió la pareja de Lautaro.

lautaro martinez susto qatar familiar 2.jpg

“Minimizó todo y nos dijo que no pasaba nada, y hasta nos acusó de que nosotros hubiésemos metido los vidrios o que podían haber entrado no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”, explicó la joven.

lautaro martinez susto qatar familiar.jpg La esposa de Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo, contó lo sucedido en su cuenta de Instagram. La respuesta de la empresa

Luego de hacer la denuncia correspondiente, Agustina agregó: "Lo importante es que a nadie más le pase, porque si por ejemplo le pasaba a mi bebé, que un bebé no tiene la capacidad de identificar que había un vidrio adentro, o incluso si él mismo se lo tragaba, le perforaba algo. Me parece muy grave, pero lo importante es que a nadie más le pase".