Facundo Sava: "Perdimos dos puntos"

Dentro de este escenario a Patronato le faltó claridad para elaborar acciones de riesgo. Más allá de las falencias propias, Sava no le restó mérito al trabajo que realizó el adversario. "Central presionó y achicó bien los espacios. Por eso nos costó generar juego, juntar cuatro, cinco pases seguidos. Estuvo la virtud de Central al no permitirnos jugar", resaltó.

Al ser consultado sobre el plan inicial, relató. "Intentamos asociarnos por los costados y jugar a espaldas de los defensores de ellos. Lo logramos en los primeros minutos. Después ellos ubicaron al volante más retrasado junto a los centrales. A partir de ahí se nos hizo muy difícil encontrar esos espacios. El rival se da cuenta que tiene cosas por mejorar durante el partido y va cambiando. Después intentamos presionar en la salida y eso funcionó porque central pasó a jugar. El segundo tiempo fue más disputado en el medio. Fue un partido duro para los dos equipos", opinó.

Por otro lado, Sava lamentó la falta de eficiencia ofensiva del equipo en los últimos juegos. "Hemos recibido solo dos goles en los últimos seis partidos, pero a la vez nos está costando hacer los goles. Está bueno no recibir goles, pero necesitamos convertid para salir de esta situación", reconoció.

Por último, indicó que, el hecho de haber jugado conociendo los resultados de los rivales directos, no repercutió en el funcionamiento colectivo. "Los jugadores estaban bien antes del partido. Teníamos la ilusión de superar a Aldosivi en los promedios. Venimos remando desde hace mucho para acercarnos. Estamos cada vez más cerca, pero estos empates no nos ayudan porque necesitamos sumar de a tres, no de a uno".