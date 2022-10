Facundo Sava: "Estamos comprometidos con esta situación"

Facundo Sava.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

La tarde comenzó desfavorable. En el primer avance el elenco del norte del país lastimó. El Santo reaccionó y edificó una importante victoria. "Es un equipo que nunca se da por vencido", chapeó el DT. "esto es por como son son los jugadores. Me baso en el día a día. Es un equipo en el que, quien no juega, siempre está bien, queriendo mejorar y nunca exhibiendo una mala cara. Eso es muy difícil de lograr. Los jugadores que no juegan o juegan poco mañana van a entrenar como si hubiesen jugado. Por eso no me sorprende levantar un partido. Por eso se dan los resultados", justificó.