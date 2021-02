Facundo Curuchet: "Me imagino jugar con Boca y River"

—¿Qué significa este ascenso?

—El ascenso significa mucho para mi como para el plantel. Por ahí sino ascendíamos capaz era la última oportunidad que teníamos en el club. Gracias a Dios logramos el objetivo que significa mucho. Logramos el objetivo que era lo que buscábamos.

—¿Cómo lo viviste?

—Yo lo viví tranquilo durante el partido. Obviamente después los penales son para el infarto porque estar ahí afuera y mirarlos, es para cualquiera. Caminaba de acá para allá, le tocaba la cabeza al médico. No sabía que hacer. Hacía todo lo posible para que ellos erraran y miraba de costado nomás.

—¿Porqué Platense es de Primera?

—Yo creo que fuimos los mejores durante todo el torneo y lamentablemente por dos goles de diferencia no pudimos jugar el primer ascenso, pero tuvimos la segunda oportunidad de pelear de vuelta y se nos dio. Terminamos invictos, no perdimos ningún partido. Por eso volvimos a Primera, porque fuimos los mejores durante el torneo.

—¿Te ves de nuevo en Primera?

—Me imagino jugar con Boca y River que son los equipos más grandes. También hay otros en Primera que son grandes. Siempre me lo imaginé. Era esa ilusión que tenía de volver a jugar en Primera.

—¿Seguís en Platense?

—En este momento no tengo contrato, terminó después del partido así que ahora a descansar y esperar a ver si me llaman de club o no. Si es así nos sentaremos a charlar y veremos. Tengo que esperar si sigo en el club o me llaman de otro lado. Veremos que se propone. Obviamente que mi sueño es volver a jugar en Primera, pero hay que esperar qué quiere el club.

—¿Cómo fue el recibimiento?

—El recibimiento de la gente fue una locura. Sabíamos que la gente nos iba a estar esperando, pero no imaginamos tanta. Sabemos que después de 22 años en la B la gente esperaba este momento. Fue un recibimiento de no creer. Había muchísima gente. Festejemos todos y fue algo muy lindo.

—¿Con quiénes lo compartís?

—Lo comparto con la familia que es la que está siempre en las buenas y en las malas. Ellos están cuando uno sufre o está mal. Siempre están para apoyar. Lamentablemente no tengo a mi mamá, pero se que siempre ella está donde yo estoy. Ella apoya desde arriba. Ese día ella estuvo festejando y muy feliz.

—¿Cuando festejas en tus pagos?

—Yo sigo en Buenos Aires en la casa de mi amigo Cristian Tarragona (ex-Patronato) donde vamos a comer algún asado para seguir festejando. Seguramente en los próximos días viajaré a Gualegauychú para festejar allá.

LA FICHA. Curuchet comenzó en Club Pueblo Nuevo, en su ciudad natal. De ahí pasó a las Inferiores de Colón. En 2010 sufrió la fractura de tibia y se alejó de las canchas por 3 meses. Luego, a principios de 2015 fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia. A mediados del 2015 fue cedido nuevamente a Santamarina de Tandil. Y luego de breves pasos por Juventud Unida de Gualeguaychú e Independiente Rivadavia de Mendoza, recaló en Platense, con el que logró el ascenso a la B Nacional y Primera.