Facundo Campazzo deja los Dallas Maverick

Campazzo no tenía un contrato garantizado por completo y su futuro dependía de su producción en el parqué y las incorporaciones que llegarían a la franquicia de Dallas en este mercado. Y así fue: con el inminente arribo del del base All Star, todo indica que deberá buscar un nuevo horizonte.

Si finalmente es cortado por los Mavericks, cualquier equipo de la NBA tendrá 48 horas para intentar contratarlo. En caso de no aparecer ningún pretendiente, Facu podría regresar a Europa, donde Real Madrid tiene el derecho de igualar cualquier oferta que le llegue.

El conjunto blanco volvió a interesarse en él la temporada pasada y hasta trató de ficharlo, aunque el histórico de la Selección Argentina prefirió aguardar una propuesta en Estados Unidos que terminó apareciendo, más allá de haber sido fugaz.

Lo mismo que dijo Mike Malone en Denver. Cada vez queda más claro que los entrenadores declaran para la tribuna, para quedar bien. O que, al menos, no dicen todo lo que piensan. Porque Campazzo nunca jugó de Campazzo. Ni en Denver ni ahora en Dallas. Está claro que el juego actual de la NBA no está hecho para un armador puro como él, que necesitaba la pelota para manejar los ritmos y hacer jugar a sus compañeros. Y menos cuando el equipo que refuerza es tan dependiente de un jugador, que tiene casi todo el tiempo la pelota en la mano y toma el 80% de las decisiones. Como los Nuggets eran Deportivo Jokic, los Mavs son Deportivo Doncic.

Facu necesita la pelota pero no se le dieron en Denver ni en Dallas. Las pocas veces que lo pusieron, lo ubicaron a un costado para que sea tirador. Y, lo sabemos, FC no lo es. Tampoco es un guardia versátil y anotador, lo que hoy está de moda. En esta temporada tuvo un 23% de campo y 27% en triples, anotando apenas 10 puntos en los escasos 52 minutos que le dieron. En sus 138 juegos en la NBA, su media es 5.3 tantos, con 37% de campo y 32.6% en triples. Demasiado poco. Lo suyo es aportar en otras facetas, pero eso no es lo que le piden hoy en día.