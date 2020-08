Fabrican ecotablas para la SUP Paraná

La Escuela SUP Paraná y Cuanta Reciclaje se unen para trabajar en las ecotablas que ya están en funcionamiento en Mar del Plata y Brasil. Ahora la meta es tenerlas en Paraná y para eso ayer Francisco Giusti, titular de la escuela de stand up paddle y Javier Levy, representante de la empresa, se encontraron en el Balneario Municipal, para comenzar a delinear esta ambiciosa y novedosa idea. “La intención es fabricar tablas de stand up paddle con botellas plásticas. Es hacer una tabla similar a las inflables que tienen 180 litros y hacerla con unas 120 botellas de dos litros inflables ensambladas entre si para poder navegar”, comentó Pancho, contento por dar este nuevo paso en su escuela.

Por su parte, Jagay destacó la importancia de este proyecto que colaborará y mucho con la educación ambiental: “En principio somos vecinos, disfrutamos del mismo río y nos molesta la basura o las botellas que hay diseminadas por el agua. En el caso de Pancho este es el patio de su casa, pero para mí es un tema estético, de salud ambiental. Ellos conviven permanentemente con esto, salen a remar y se cruzan con centenares de botellas desparramadas porque la gente no tomó conciencia. Hay que llevarlas a su casa o disponer de un lugar como el que ellos dispusieron acá para que la gente las pueda tirar después de usarla, porque otro uso no hay”.

SUP SUP en el río Paraná

Si bien la tabla no será igual a una de competición, servirá y por mucho tiempo para darle un uso tremendo en el río Paraná. Mucha gente podrá gozar de estas tablas que también económicamente son interesantes. “La tabla en sí es una obra de ingeniería que lleva años de desarrollo. A nosotros seguramente lograr este tipo de productos nos va a costar desde la matricería y desde la ingeniería que podamos hacer dentro de la fábrica, pero haremos un pontón de descanso o un muelle móvil y una tabla para que puedan remar personas con discapacidad también. Eso seguro porque no es una obra de ingeniería con la forma y especificaciones. Le vamos a poner todo para lograrlo y que esto sea un modelo a seguir en todos lados”.

La idea está en movimiento, ahora hay que juntar la mayor cantidad de botellas para darles su uso.“Hay que gente que colabora con las botellas y con los ecoladrillos. A eso le vamos a dar otra utilidad con Fernanda Rocha y Franco Grezlack. Ellos harán los bicicleteros que teníamos pensados y nosotros con las botellas y el plástico haremos las tablas y le vamos a dar para adelante. En principio eran las tablas formadas con silicona, pero ahora le queremos dar una mejor estructura, que sean más fuertes y hacer estas plataformas para el SUP adaptado. Eso está bueno porque se puede jugar mucho con el ancho y que sea estable y flote. Va custodiado con una tabla de SUP así pueden remar todos. Eso está bueno”, aseveró y agregó: “Nosotros siempre estamos con la limpieza del río y tenemos gente que viene y colabora. Se bonifica el alquiler de la tabla por colaborar con la limpieza del río. Hay para rato y más ahora que bajó. Después, todas las escuelas de remo organizan limpiezas de río así que está bueno centrar todo”. “Tener funcionando una tabla sería una lotería, pero que vamos a empezar a ver los primeros prototipos, ponele la firma. Acá vamos a empezar a navegar”, cerró Levy