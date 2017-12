Fabio Sattler: "Cierro un año excelente, en lo familiar, salud, deporte y trabajo"

Fabio Agustín Sattler es reciente campeón mundial de BMX en la categoría Challenger 30-34, título que obtuvo en Estados Unidos hace unos meses atrás. El Licenciado en Biotecnología visitó la Redacción de UNO para contar su historia, sus sensaciones por los logros de este 2017 y lo que se le vendrá en 2018. "Cierro un año excelente, en lo familiar, salud, deporte y trabajo", dijo.





El paranaense de 31 años fue distinguido este miércoles por la noche con el premio Aníbal Sánchez de Oro, además de haber ganado su terna de "Bicicross". El evento se llevó a cabo en el Teatro 3 de Febrero, organizado por la Subsecretaría de Deportes Municipal junto con periodistas deportivos. "Estoy muy contento de haber obtenido esta distinción sobre todo por parte de la Secretaría de Deportes, el Municipio, la Provincia y los periodistas. Me tomó por sorpresa porque el deporte es poco popular", expresó.









sattler1.jpg Foto UNO/ Juan Manuel Hernández









"Para el 2018 quiero apuntar más a lo Latinoamericano y después ver qué pasa con el Mundial porque es en Rusia y son gastos muy grandes. Ahora desde la Secretaría de Deportes me van a dar una beca perteneciente al año 2016 que yo no había solicitado. No sabía, no estaba enterado que estaba disponible y, seguramente para el año que viene, por mérito deportivo de este 2017, me la van a volver a dar. Y después si, hay programas a los que hay que ir y golpear puertas porque el tema sponsors es muy difícil por la poca difusión del deporte. Te dicen ¿que es el BMX?", explicó a UNO sobre su futuro.





La entrevista completa





Embed





Embed