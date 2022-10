Fabián Doman en Independiente: "No es una victoria del PRO"

"Nos sentaremos a charlar con Falcioni para ver si está de acuerdo con nuestra filosofía. Julio no es de nuestro gusto futbolístico, pero es una muy buena persona, es un caballero. Tenemos que charlar con él, escucharlo... Suponemos que existe un contrato, pero no sabemos si le pagan, si cobra, si no... Hay que ver también si Falcioni se quiere quedar", condicionó.

En julio de este año, Falcioni inició su tercer ciclo en Independiente en reemplazo de Eduardo Domínguez, quien lo había sucedido tras su salida en diciembre de 2021. En su etapa actual, el "Emperador" pasó los primeros 6 partidos sin ganar (2 derrotas, 4 empates), pero luego encadenó cinco victorias consecutivas en la Liga Profesional, más la eliminación de los cuartos de final de la Copa Argentina al caer en los penales con Talleres de Córdoba.

Doman explicó que las decisiones futbolísticas se tomarán junto a una Secretaría cuya conformación está en plena negociación: "Trossero nos dijo que sí, Cavallero también y con Marangoni estamos hablando. La idea es que estén los tres. Si por mí fuera ya estarían trabajando en el club".

El conductor radial y televisivo, de 58 años, se impuso con su lista "Unidad Independiente" con el 72% de los votos (11.492 sufragios) sobre la fracción opositora de Claudio Rudecindo (15%) y la oficialista de Javier Mazza (13%) en las elecciones presidenciales realizadas este domingo en la sede del club de Avenida Mitre 470 en la ciudad de Avellaneda.

"Al hincha de Independiente le tocaron el culo y dijo basta. Las socias y los socios revalorizaron la marca Independiente. Mostraron que somos esto, que somos millones, uno de los clubes más grandes del mundo", afirmó como crítica al sindicalista Hugo Moyano, que dejará la conducción de la institución después de 8 años.

El presidente electo, cuya asunción está prevista el próximo martes 11, ganó acompañado por referentes políticos de Juntos por el Cambio como Grindetti, actual intendente de Lanús, que será vicepresidente primero, y Ritondo, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que formará parte de la mesa directiva.

Tras su aplastante victoria, recibió felicitaciones en las redes sociales de parte del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta -confeso hincha de Racing Club-, de la titular del PRO, Patricia Bullrich, y de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

"No ganó la política ni ganó el PRO, ganó una lista que se presentó a una elección y que tiene dos grandes personas que son dos fanáticos de Independiente (Grindetti y Ritondo). Están en la lista por ser del club, no tenemos nada que pedirle al PRO ni al peronismo", aclaró Doman en una nota concedida a D Sports Radio el día después de su triunfo en las urnas.

"Vidal es una amiga personal y Patricia (Bullrich) es hincha del club. Acá ganó un espacio interno de Independiente, luego de pelearla mucho. No ganó ni se presentó un partido político", insistió.

El nuevo presidente de Independiente recordó que los miembros de su agrupación fueron "maltratados" por las objeciones a sus candidatos realizadas por la Junta Electoral que generaron la suspensión de los comicios, inicialmente programados para diciembre de 2021.

"Eso nos fortaleció mucho", aseguró Doman, quien prometió transparencia como un rasgo de gestión.

"Hay mucho por hacer en el club. Vamos a hacer auditorías internas cada 24 horas en cada área para mostrar desde dónde arrancamos. Lo que nos parezca que tenga una escala judicial, lo tendrá", concluyó.