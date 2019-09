Ezequiel Simonit está en su mejor momento

El tenista paranaense Ezequiel Simonit cerró dos semanas increíbles abrochando un título Nacional Sub 18 y luego un Internacional ITF Copa Sauce, todo en suelo cordobés. Ya de regreso en su Paraná natal habló con Ovación respecto de lo que dejó la última consagración y lo que se viene en el plano profesional ya que tendrá la oportunidad de jugar un Future en Buenos Aires ya que consiguió un wild card.

— El esfuerzo tuvo su premio.

— Sí, ya pasó el cansancio y ahora ya regresamos a los entrenamientos. Logramos llegar a un triunfo internacional que es algo muy lindo porque es el primero. La verdad se disfrutó mucho más allá del desgaste que tuvimos que hacer luego de haber ganado el Nacional.

— ¿Y cómo es ganar un título internacional?

— Y está bueno y se siente diferente porque te enfrentás con chicos de otros países como Brasil, Chile y Uruguay. La verdad que muy bien y siento mucho orgullo por eso.

— ¿Qué nivel tuvo la competencia teniendo en cuenta los jugadores de otros países?

— La verdad que muy bueno, pero hay mejor nivel en lo jugadores argentinos. Mucho más nivel. Los jugadores son agresivos, meten más bolas y son más sólidos.

— Ganaste el Nacional y luego el ITF. Una semana clave.

— Sí la verdad que muy importante por ambos logros. Cuando terminé el Nacional me fui al ITF de Villa María. El primer partido me costó una cantidad porque estaba muy cansado. Todos los partidos los jugué cansado. Por suerte los pude jugar a todos muy bien desde el juego y de la cabeza porque sino iba a estar complicado. Los pude sacar a todos los partidos adelante.

— ¿Cuando te diste cuenta que podías ser campeón?

— En semis porque el chico, mi rival, jugaba bien. Me di cuanta que tenía chances. Jugué bien. Gané 6/2 y 7/5. El segundo set estuvo complicado. Estuve 5/3 abajo y ahí empecé a moverme un poco más, estuve más sólido y en la final también me enfrente a un duro rival que jugaba muy bien, sacaba fuerte y me costaba quebrar los saques así que fue 7/5 y 7/6.

— ¿Paraste a descansar al regreso?

— Sí descansé tres días a full y además me hicieron masajes con la ayuda de mi viejo. Bastante bien ahora metidos de nuevo.

— Ahora se viene un torneo profesional.

— Sí, me comunicó Franco Squilari de la AAT que voy a la qualy con un wild card así que contento por eso.

—Es una gran noticia

— Sí, la verdad que muy buena.

— ¿Cuál es tu meta con los profesionales?

— Mi meta es agarrar ese ritmo, el que juegan ellos, los profesionales, y si saco puntos, mejor. Le diré a Dami (por Patriarca, su entrenador) que me acompañe para que me dé un par de tips.

— Hablando de entrenadores te acompañó a Córdoba Laureano Álvarez.

— Sí la verdad que muy bien ya que sabe mucho. En los momentos que yo estaba abajo, me sentía cansado o bajoneado y mal de cabeza el me alentaba y eso me ayudó mucho. Muy bien de parte de él. A mi me sirve mucho estar acompañado por la cabeza.

— Con quién compartís el presente?

— Estoy muy agradecido al equipo de trabajo, Damián Patriarca, Laureano Álvarez y Alejandro Kunz. Al gobierno y a la Escuela Sarmiento que me apoya.

Otro representante de la Escuela

Eliseo Alcalde es otro de los juveniles que estuvo en Villa María jugando el ITF. Este jugador, como Simonit y Elías Grubert (hoy en EE.UU.) son producto de la Escuela que lleva adelante Damián Patriarca en el Club Estudiantes.