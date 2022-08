Ezequiel Simonit dio el batacazo en Brasil

“En principio me fui a Río de Janeiro unas semanas con mi viejo y mi novia que me acompañaron así que bien. Todos los días jugué un partidos profesionales de un nivel durísimo. Fueron muchos juegos que me sumaron para la confianza. Jugar tan seguido te da seguridad para luego ir al Future”, dijo y prosiguió: “A la semana siguiente a Rio me fui a Recife donde arranque desde la qualy en un Future. Acá llegué con varios partidos ganados y eso es buenísimo porque estaba con confianza. Jugué la qualy de Recife, gané los dos partidos y pasé al cuadro principal donde me tocó un brasilero que está 1000 del mundo. Le gané 6/0 y 6/1. La verdad que jugué muy sólido y muy bien con mucha confianza”.