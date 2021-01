Ezequiel Schelotto llegó a Racing con mucha ilusión

“Son muchas sensaciones las que me están pasando por la cabeza. Sería mi debut en el fútbol argentino. Estoy muy contento. Todavía faltan los últimos detalles y tendré que ir a hacer la revisación médica”, abrió el Galgo.

Y agregó sobre su incursión en Avellaneda: “Hablé con todos los de Racing. La verdad es que muy disponibles a la hora de pensar no solo en mí sino también en mi familia. Faltan pocos detalles y después podré decir con certeza que soy jugador. Estoy con muchas ganas, contento, con ganas de conocer a los chicos y con mucha ilusión”.

Sobre los motivos que encaminaron la decisión de pisar territorio albiceleste, el jugador aseguró: “Fue un año muy difícil el último que pasamos. Sentía que no tenía que pensar más en mí y me di cuenta que lo mejor era estar más cerca de mis familiares. Al principio de año me senté con mi mujer y le comenté que tenía muchas ganas de jugar en el fútbol argentino. Ella lo entendió y después empezaron a aparecer muchos equipos y Racing fue el que dio el pie final”.

Con respecto a su flamante equipo, Schelotto sostuvo que “Racing es un club muy importante. En los últimos años ganó dos torneos, la final contra Tigre. Creo que también la ambición de jugar la Copa Libertadores es algo que me motivó”. Y avisó: “Al jugar mucho tiempo afuera, en Italia, Portugal e Inglaterra, el hincha no me conoce mucho, pero la verdad es que soy un jugador con carácter, que lucha hasta el último minuto, que le gusta correr, que no da una pelota por perdida y físicamente me encuentro bien, nunca dejé de entrenar. Estoy con muchas ganas, no creo que me cueste mucho adaptarme a lo físico”.