Ezequiel García, de Toritos al fútbol europeo

Ezequiel García , tuvo sus inicios deportivo en Toritos de Chiclana y en la actualidad defiende los colores de un equipo europeo.





En su visita a la capital entrerriana el jugador de Unió Esportiva Sant Juliá de Andorra, charló con la página oficial del club Toritos de Chiclana.









Su historia comenzó en el elenco de barrio San Roque: "Empecé a jugar en Toritos en la escuelita a los 6 años con mi hermano". El marcador de punta izquierdo tuvo un breve paso por Colón de Santa Fe, pero volvió al club de sus amores en la adolescencia para luego iniciar sus estudios universitarios.





"Me dediqué a estudiar, terminé la carrera, se me dio la chance de irme a China y ahí empezó todo". El melli nunca dejó de soñar con el fútbol y eso le abrió una puerta: "Cuando llegué a China tenía tiempo para entrenar y empecé a hacerlo en un equipo. Me vieron de otro y empecé a jugar en la cuarta categoría del país".







Eso sería solo el primer paso para el chef. "Nos mudamos a Andorra (Europa), fui a una prueba de un equipo local con el bolsito bajo el brazo como cualquier pibe y después de una semana empecé a jugar en Unió Esportiva Sant Julià".







La historia de superación personal no termina ahí. Su equipo salió segundo en el torneo doméstico e ingresó a la primera fase de la prestigiosa Europa League. Pese a no lograr triunfar frente al rival alemán, él está feliz: "Tuve la suerte de tener estas experiencias".







Finalmente, el mellizo está de visita en Paraná y pasó por el club: "lo vi re bien, me puso muy contento volver y ver cómo están trabajando con el semillero y la formación de los más chicos". Además, aseguró que "volver al barrio y al club es algo muy lindo: siempre se acuerdan de mí y de mi familia".

