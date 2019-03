"Extrañaba el roce de Primera División"

Lucas Márquez hizo historia en la Copa Argentina. Fue uno de los 11 intérpretes de otra victoria de un elenco del ascenso ante otro que actúa en Primera División. El paranaense fue uno de los pilares de Gimnasia de Mendoza, que eliminó a Aldosivi de Mar del Plata el pasado martes en cancha de Temperley. Ahora se le presenta la oportunidad de enfrentar en la siguiente instancia a River, que deberá sortear su llave ante Argentino de Merlo.

Tras quedar en libertad de acción en Patronato a mediados de 2017 Márquez buscó un nuevo desafío. Bajó una división para adquirir continuidad. En el Blanquinero encontró el espacio que estaba buscando. Disputó la totalidad de los minutos que el Lobo mendocino afrontó en el primer semestre de la temporada. En la reanudación del campeonato cedió algunos minutos, pero sigue siendo uno de los indiscutidos por el DT José María Bianco.

Desde Buenos Aires, donde el plantel de Gimnasia concentra a la espera del partido que afrontarán mañana ante Arsenal de Sarandí, Márquez dialogó vía telefónica con Ovación. Revivió la victoria ante el Tiburón, contó las sensaciones de volver a medir fuerzas ante un equipo que actúa en Superliga, pero también contó como vive el desenlace de la campaña de Patronato en su pelea por la permanencia

"El triunfo ante Aldosivi fue un premio al esfuerzo que hicimos el año pasado al clasificar a la Copa Argentina y al mantenernos entre los 10 mejores equipos de la B Nacional. Nos encontramos con un Aldosivi que juega muy bien al fútbol, pero estuvimos muy firme, concentrados, sabiendo lo que pretendíamos y que si nos presentábamos no era solamente para las estadísticas, sino que queríamos hacer un poco de historia, un poco de ruido", subrayó.

Rafa reconoció que la posibilidad de enfrentar a River en la siguiente instancia fue una motivación, pero aclaró que sabían que no podían saltear ningún casillero. "River te motiva, pero para jugar ante ellos primero teníamos que ganarle a Aldosivi. Aparte, y sin desmerecer a su rival, River todavía tiene que jugar su partido", recordó.

En lo personal Márquez volvió a medir fuerzas ante un equipo que viene con ritmo de Superliga. "La B Nacional es muy distinta en cuenta a lo físico y extrañaba mucho el roce de Primera División. Me sentí muy cómodo dentro de la cancha. Los primeros minutos el rival tuvo mucha tenencia, nos llegaron por muchos sectores y erraron las situaciones que generaron. Eso nos dio la oportunidad de aprovechar la situación que tuvimos para obtener la clasificación", analizó.

Márquez no se duerme en los laureles. Entiende que el verdadero campeonato que afronta es el de la BN. "Esto es un premio al esfuerzo realizado el año pasado, pero nuestro objetivo primordial es clasificar al reducido por el segundo ascenso. El primero era mantener la categoría. Sin embargo conformamos un muy buen equipo que está haciendo un gran torneo más allá de no haber ganado de visitante. No obstante estuvimos en casi todo el torneo dentro del reducido, excepto en dos jornadas. Eso habla de la regularidad que hemos tenido durante todo el torneo", resaltó.

A la distancia Rafa no se olvida de sus raíces. Sufre como un hincha al observar por la pantalla chica los encuentros de Patronato. "El domingo sufrí mucho al ver el partido ante Defensa y Justicia", confesó. "Volví de entrenar, preparé el mate con mi señora y la nena para ver el partido. Ahora que estoy del otro lado lo vivo como un hincha y se sufre mucho más que estando adentro", diferenció.

El subconsciente le juega una mala pasada. Por momentos habla en primera persona cuando hace un análisis de Patronato. Eso refleja su sentimiento por el Santo.

"En esta instancia es muy importante haberle sacado tres puntos a Belgrano, Tigre y San Martín. Ahí se ve reflejado el partido que se ganó en River, más allá que también se le ganó a Defensa que está segundo en las posiciones e invicto de visitante. Además tiene una localía fuerte Eso es muy importante para esta clase de duelos que se vive sobre el final del torneo", cerró.

















Rafa es un verdugo del Millonario





Lucas Márquez enfrentó a River en tres oportunidades con la camiseta de Patronato. En los tres juegos festejó y en una de ellos aportó una conquista del Rojinegro. Podría ser el próximo rival de Gimnasia.