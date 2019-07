Exequiel Bastidas nació el 6 de julio de 2000 en la capital entrerriana. De muy pequeño se subió a la bici y mostró rápidamente grandes cualidades. Anduvo desde los 3 hasta los 15 años. Recorrió varios países y compitió a nivel Mundial. Fue subcampeón argentino en dos oportunidades. En su paso por la bici también tuvo varias lesiones. A contar: tres fracturas de muñeca, hombro, clavícula, rodilla, hombro y costillas. “Lo que te imaginés, je”, relató entre risas. En la adolescencia se subió a la moto, casi a la par de la bici, para acompañar a su padre. Corrió dos o tres carreras para sacarse las ganas, pero evidentemente no era lo suyo. Tras su breve paso por las motos, se subió al karting y le encantó. Allí empezó su carrera en el automovilismo. Del Karting dio un gran salto y pasó a la Fórmula Renault. En la categoría fue protagonista y despertó el interés del ambiente desde el primer momento. Tal es así que logró el subcampeonato en 2018. A pesar de su corta edad su futuro en el automovilismo crece a pasos agigantados. Exe volvió a dar un salto en 2019. Comenzó a competir en el TC2000 en el equipo DTA Racing con el Peugeot 408





¿De qué equipo sos hincha?

—Soy hincha de River por mi abuelo.



—¿Un club?

—River.



—¿Un triunfo?

—El primer triunfo en la Fórmula Renault en 2017. Fue en noviembre de ese año en General Roca. El primero es el que más se recuerda.



—¿Un equipo?

—El DTA del TC2000 donde corro ahora.



—¿Una categoría?

—El Súper TC2000 y el Turismo Nacional.



—¿Un piloto?

—Matías Rossi.



—¿Una carrera?

—El premio coronación del año pasado. Perdí el campeonato, pero fue uno de los más lindos.



—¿Un circuito?

—El circuito de Termas de Río Hondo. Me gustan las características del circuito, es un autódromo a nivel mundial. Ahí se corre el MotoGP y todas las categorías. Es el más lindo que hay en Argentina.



—¿Un auto?

—El Peugeot 408 que corro en el TC 2000.



—¿Una bici?

—Tuve varias, pero me quedo con ola Crupi. Corrí con esa desde los 6 años hasta los 12.



—¿Cuáles son tus cuatro deportistas argentinos?

—Pechito López, Juan Martín Del Potro, Matías Rossi y Lionel Messi.



—¿Y tres del mundo?

—Lewis Hamilton en la Fórmula 1. Me gusta el tenis, así que lo pongo a Roger Federer y como me gusta el motocross lo elijo a James Stewart.



—¿Qué es lo que mejor te sale?

—Lo mejor me sale creo que es manejar, ja.





—¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué lo gastaste?

—Lo gasté en comida. Fueron unos pesitos y en McDonald’s.



—¿A qué cosas le tenés miedo?

—A mi hermana, je.



—¿Qué cosas te sacan?

—Las personas que no cumplen con los horarios.



—¿Cuál fue tu peor compra?

—Varias. He comprado cada cosa para los autos que después las termino vendiendo porque no sirven. Luces y boludeces que después no las uso.





—¿Una comida?

—Las milanesas con puré.



—¿Un postre?

—El helado.





—¿Una bebida?

—La Coca Cola.



—¿Qué música escuchás?

—De todo. Trap, reggaetón, cumbia, rock. No tengo drama.



—¿Una película o serie?

—Película: Rush de Niki Lauda y James Hunt.





—¿Un viaje?

—A Río de Janeiro y San Pablo, al Mundial de bicicross en 2006.





—¿Una ciudad?

—Paraná.





—¿Un lugar para vivir?

— Paraná.



—¿Un barrio?

—El barrio Los Gobernadores, donde vivo.





—¿Un hombre?

—Tres: mi viejo Aldo y mis abuelos Romeo y Mario.





—¿Una mujer?

—Tres: mi mamá Rosana, mi hermana Daiana y mi sobrina Pía.





—¿Cuál es el contacto más groso que tenés en el celular?

—Ahora tengo varios pilotos conocidos: Facundo Chapur, Emiliano Santero y Mariano (Werner)



—¿Con quién te gustaría tener una selfie y en dónde?

—Con Matías Rossi probando en el karting y él atrás, segundo, ja.





LA SELFIE RECARGADA



—¿A quién te gustaría meterle un caño y decirle oleeee?

—A Messi.



—¿Qué te hubiese gustado ser de no haber sido lo que sos?

—Hubiese trabajado en la empresa familiar, que lo hago, pero más abocado y con más tiempo.



—¿Con quién no te sentarías a tomar un café?

—Con mi hermana porque no le tengo paciencia, ja.



—¿A quién lo sacarías de pista con un leve toquecito?

—A Mariano Werner.



—¿Qué camiseta nunca te pondrías?

—La de Boca.



—¿Cuál fue la peor carrera de tu vida?

—La peor que no fue tan peor, fue la última en el Oscar Cabalén. Gané, pero no pude salir campeón.