Estuvo a la altura en un torneo de nivel

Se disputó días atrás el Tercer Súper Series de tenis de mesa, temporada 2019/2020, bajo el nombre de Hernán Brizuela y organizado por Fetemba, la federación de este deporte en la ciudad de Buenos Aires.

Allí se juega la liga más grande del país y representando a Aspatem (la asociación paranaense del deporte) estuvo Agustín Asmu, quien alcanzó grandes resultados en varias categorías.

El de Paraná fue tercero en Categoría Séptima Todo Competidor; se consagró subcampeón en la divisional Sub 13 y gritó campeón en Sub 11. Tenis de Mesa Una vez más el pequeño entrerriano demuestra que es uno de los mejores jugadores del territorio nacional.

Su papá y entrenador Yamil Asmu habló con Ovación ya de regreso a la capital entrerriana y no ocultó la felicidad por la cosecha de su hijo. “Agustín estuvo participando en la liga más grande de Buenos Aires y él fue a sumar experiencia y competir con otra gente”, dijo, y continuó con su relato: “Lo hizo en Categoría Libre donde jugó en Séptima con jugadores de distintas edades. Ahí jugó una semifinal y jugó muchos partidos. Luego jugó en Sub 13 donde salió subcampeón, todo un logro para él ya que es Sub 11. Y en su categoría se coronó campeón jugando muchísimos partidos con grandes experiencias”.

Asmu se topó con jugadores que normalmente no enfrenta y eso le originó un gran desgaste al de Paraná. “Jugó ante chicos que no se encuentran en el circuito nacional y eso la verdad suma y mucho para la carrera de Agustín”.

CAMPAMENTO. Otro representante de Aspatem, Máximo Giménez, tendrá la gran chance de viajar a Buenos Aires al Campamento final de Escuelas de Iniciación Deportivas (EIDE) a realizarse en Ezeiza el 10 y 11 de diciembre. Este evento se desarrollará con la presencia del mejor jugador o jugadora de cada EIDE o bien el que ustedes elijan en relación al compromiso y a la proyección del mismo. “Ahora estamos por ir al EIDE.

Máximo es el representante de Entre Ríos en el Campamento de Escuelas de Iniciación Deportiva. Va el mejor de cada provincia, Tenemos muchos chicos en el club, pero le tocó a Máximo y lo hacemos gracias a que nos van a ayudar desde la Secretaría de Deportes con el tema de los pasajes. Además tiene bonificadas las inscripciones para el Abierto de la República por una gestión de la Federación Argentina. Será difícil, pero este es el comienzo. Tendrá enfrente jugadores de selección así que iremos a aprender ”, contó Yamil.

En tanto que Agustín, su hijo, también jugará el Abierto de la República y además viajará más seguido al Cenard a entrenar en un programa para Desarrollo de Talentos.