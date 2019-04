Estuvo cerca de bajar a uno de los mejores

Solamente por algunos detalles del juego, el Paraná Rowing Club no pudo vencer ayer a CRAI de Santa Fe en La Tortuguita. Algunas decisiones erróneas, falencias a la hora de defender y un par de fallos arbitrales dudosos dejaron al Remero sin la chance de bajar a uno de los mejores equipos de la primera fase en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral de rugby . El PRC la peleó hasta el final, incluso tuvo la última pelota para buscar el triunfo, pero finalmente los Gitanos se quedaron con el duelo por 25 a 24 en el marco de la sexta fecha. Pese a la caída, sumó un punto bonus y sigue metido dentro de los primeros ocho elencos que clasificarán a la Zona Campeonato.

El juego en La Tortu fue cambiante, no tanto por el marcador porque la visita estuvo casi siempre al frente, sino por el desarrollo del mismo. Arrancó muy bien Rowing, concentrado y con un ataque que encontró huecos en la defensa de CRAI. Por eso no extrañó que antes de los 10' se ponga al frente con un try del juvenil Julián Pistrilli (convertido por Duerto). Con una buena tarea en las formaciones fijas, los dirigidos por Paul Halle controlaron a su rival. Pero los santafesinos despertaron y en la segunda mitad del período se hicieron dueños de las acciones, apuntalados por el buen trabajo de Estanislao Bay. Un penal y una conversión de Ale Molinas tras el ensayo de Iñaki Carreras dieron vuelta la historia y se fueron al descanso 10-7 arriba.

El complemento también tuvo variantes en cuanto al dominio. Parecía que CRAI lo liquidaba enseguida con un penal y un try que pusieron las cosas 7-20, pero no fue así. Rowing reaccionó y fue otro equipo cuando afinaba su juego. Por eso se acercó tras el empuje de los delanteros que terminó con Franco Dall'Ava adentro del ingaol. Luego, Duerto acertó un penal y el local quedó a tiro (17-20) con mucho tiempo en el reloj. Ambos elencos se repartieron aciertos y errores, por eso no extrañó que cuando se lo propuso la visita estiró la ventaja con el try de Ramiro Del Sastre. La conversión no entró y a poco del final el PRC se puso a un punto con el segundo ensayo de Dall'Ava.

Quedaban unos minutos y el Remero tuvo la última. Tras varias fases con el repiqueteo de los forwards, la jugada ameritaba el drop de Duerto para buscar la gloria. Pero nunca llegó y con una buena defensa, los Gitanos se fueron ganadores de Paraná.

PANORAMA. Los resultados en el Top 10 fueron los siguientes: Rowing 24-CRAI 25; CRAR 15-Estudiantes 46; Universitario de Rosario 6-Old Resian 12; Duendes 24-Santa Fe RC 13 y Gimnasia 37-Jockey Club 38.

Posiciones: Jockey 27 puntos; CRAI 23; Gimnasia y Old Resian 21; Duendes 20; Estudiantes 19; Rowing 10; Universitario (R) 8; Santa Fe RC 6 y CRAR 1.

Próxima fecha (séptima): Old Resian-Estudiantes; Santa Fe RC-Rowing; Gimnasia-CRAR; Jockey-Duendes y CRAI-Universitario (R).

Otra caída Verde. El club Tilcara acumuló ayer su cuarta derrota en serie en la Primera División del Regional al caer en su visita a Los Pampas de Rufino por 27 a 20 en el marco de la quinta jornada. Pese a la caída, el Verde pudo sumar un punto bonus al perder por siete tantos. Los dirigidos por Jesús Simón comenzaron ganando el certamen, pero luego no pudieron volver a sonreír.

Los otros resultados de este sector fueron: Los Caranchos 35-Alma Juniors 17; Universitario de Santa Fe 20-La Salle 23 y Provincial 26-Logaritmo 26. Posiciones: Provincial 21 puntos; Logaritmo 16; Los Pampas 13; Universitario (SF) 12; Los Caranchos 11; La Salle 10; Alma Juniors 8 y Tilcara 7.

Próxima fecha (el sábado 27): Tilcara-Provincial; Alma Juniors-Los Pampas; Logaritmo-Universitario y La Salle-Los Caranchos.

















El CAE sumó el cuarto éxito en serie





En Rafaela, el club Estudiantes siguió con su buen andar en el Top 10 del Regional al vencer a CRAR por 46 a 15. Fue el cuarto triunfo consecutivo para el Albinegro, que se acerca a la clasificación a la Zona Campeonato.