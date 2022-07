Estudiantes y un gran festejo en el final del partido

El arranque del cotejo fue con todo, ya que iban apenas seis minutos de juego y llego primer try del local a partir de una intercepción en la mitad de cancha que tomo mal parado a la visita y se produjo la apertura del marcador.

Aunque algo goleado Santa RC siguió yendo para adelante, consiguió un penal pero CAE estaba muy bien en el scrum y por esa vía logro el segundo ensayo.

Santa Fe estaba cometiendo muchos penales y errores en la defensa, en tanto que CAE aprovechaba y seguía facturando para ponerse 19 a 3.

Los santafesinos tuvieron un par de chances de marcar pero la defensa local se lo impidió

Igualmente se las ingenio en el final del primer tiempo para conseguir un try en la bandera e irse perdiendo 19 a 10 el parcial, que podría haber sido aun mas acotado a no ser por un penal no convertido por Fertonani.

En el segundo tiempo entró más concentrado el conjunto visitante, ya que logro un penal y un try en menos de 10 minutos lo que le permitió pasar al frente en el marcador por 20 a 19. CAE se desconcentró perdió la tranquilidad y se lo vio algo fuera de sintonía. Igualmente no bajaba la guardia pero los santafesinos con mucho tackle y determinación lograron pasar al frente 23 a 22. En tiempo ya cumplido Perren logro acertar otro penal y desatar la alegría de los dueños de casa que ganaron 25 a 23.

Con este resultados, los cruces de semifinal que serán en Paraná quedaron de la siguiente manera: Estudiantes-Santa Fe RC y Gimnasia-Duende de Rosario.

Por su parte, en el otro partido con presencia paranaense, el Paraná Rowing Club superó de local a Old Resian por 22 a 19 y llega de la mejor manera en su lucha por la permanencia.

Síntesis:

Estudiantes de Paraná 25 - Santa Fe Rugby Club 23

Estudiantes de Paraná: Román Martínez, Ramiro Gurovich y Matías Vidal; Facundo Ferrer y Nicolás Sain; Gustavo Boetsh, Felipe Villagrán y Álvaro Ferreyra; Tiago Krevisky y Sebastián Dorigón; Augusto Perren, Juan Pablo Cubasso, Bruno Heit, Tomás Ferreyra (capitán) y Francisco Lescano. Entrenadores: Pedro Raiteri y Maximiliano Bustos.

Luego ingresaron Gallinger Genzelis, Juan Biaggini, Valentin Haiek, Augusto Senger, Lisandro Uranga,y Juan Manuel Lescano

Santa Fe Rugby Club: Tomás Derito, Francisco Duranda y Gonzalo Del Pazo; Franco Tosello y Francisco De Biaggio; Lucas Caputto, Guillermo Botta (h, capitán) y Santiago De Biaggio; Juan Cruz Strada y Francisco Ávalosi; Agustín Foradini, Lucas Fertonani, Marcos Erbetta, Bautista Galassi y Tomás Kerz. Entrenadores: Pablo Pfirter, Pedro Benet (h) y Gustavo Stieffel.

Luego ingresaron Santiago Quirelli, Luis Mariano Cabal, Francisco Benitez, Matias Gaggiano, Ramiro Gimenez Melo, Santiago Barolin, y Gonzalez Paya.

Primer tiempo: 6' try Bruno Heit convertido por Perren, 14' penal Fertonani, 18' try Alvaro Ferreyra convertido por Perren, 24' try Felipe Villagran convertido por Perren, 34' try Tomas Kerz convertido por Fertonani.

Segundo tiempo: 2' penal Fertonani, 8' try Foradini convertido por Fertonani, 26' penal Perren, 33' penal Fertonani y 40' penal Perren.

Producción periodística: Alejandro Martínez.