Estudiantes y Tilcara festejaron en el Regional

Tal como estaba previsto se disputó en la víspera la 5° fecha del XIX Torneo Regional del Litoral que organizan en conjunto las Uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos, en el cual se registraron victorias de los equipos paranaenses.





En el parque Urquiza, con el control del santafesino Javier Villalba, Estudiantes de Paraná se impuso con claridad al Círculo Rafaelino de Rugby por un claro 43 a 7. La escuadra conducida por Héctor Salva alistó a: David Londero, Juan Martin Méndez y Leonel Pérez Centurión; Facundo Ferrer (capitán) y Agustin Bustos; Nicolás Sain, Lisandro Uranga e Ismael Herman; Tomás Maiztegui y Francisco Lescano; Fidel González Leites, Juan Ignacio Busson, Juan Manuel Gallino y Cristian Miraglio; Fermín González Leites. Luego ingresaron Julián Hirschfield, Ignacio Fariña, Juan Cubasso, Juan Izaguirre, Pablo Tanger, Román Martínez, Jaco Bertello y Agustín Federik.





Al cabo del primer tiempo los anfitriones se fueron al descanso ganando por 22 a 0, producto de un try de Tomás Maiztegui, uno de Juan Ignacio Busson, y uno de Francisco Lescano, más dos conversiones y un penal de Fermín González Leites. En el complemento, para el elenco albinegro hubo un try de Fidel González Leites, uno de Pablo Tanger, y un try penal, más dos conversiones de Francisco Lescano. Para el conjunto rafaellino hubo un try penal apenas comenzó el segundo tiempo.





En el Quincho de la ruta 18, Tilcara sumó un triunfo más que importante al derrotar al siempre complicado Universitario de Santa Fe por un ajustado 13 a 11 con el control del santafesino Álvaro Vélez Casas. El elenco conducido por Luciano Furlán y Santiago Reggiardo alineó a: Gabriel Weimer, Gabriel Marchetta y Roberto Figueroa (capitán); Juan Manuel Hernández y Fermín Caminos; Germán Savio, Lautaro Passarino y Emiliano Pelletti; Estanislao Perez y Tomás Sigura; Alejandro Levrand, Hipólito Perez, Matías Giupponi, Rogelio Fabre y Bruno Dapit. Luego ingresaron Ángel Macor, Xavier Alonso, Federico Comas, Matías Aguiar, Alejandro Freiberg, Alvaro Arias y Fulvio Dapit.





Para el conjunto entrerriano hubo un try de Rogelio Fabre, y uno de Estanislao Pérez, más un penal de Bruno Dapit, en el primer tiempo, mientras que para los santafesinos, hubo un penal de Juan Martín en la parte inicial, más un ensayo de Tomás Olmedo y un penal de Lautaro Valentinuzzi en el segundo tiempo.





A la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, CRAI consiguió un triunfo resonante al imponerse al múltiple campeón Duendes RC por 16 a 12, en un cotejo controlado por el rosarino Leonidas Diez. Para los santafesinos hubo un try de José Canuto, más tres penales y una conversión del medio apertura Francisco Alberto, mientras que para los rosarinos, hubo un try de Emiliano Narvaja, otro de Joaquín Brogliatti más una conversión de Mateo Escalante.





En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby no pudo con Gimnasia y Esgrima de Rosario, y cayó derrotado por 35 a 33; en el barrio las Delicias, Universitario de Rosario venció a Provincial por 46 a 24, y en Grantfield, Jockey Club hizo lo propio con Old Resian por 21 a 11.





La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Jockey Club (R) y Gimnasia y Esgrima (R) 24; Duendes Rugby Club 21; Santa Fe Rugby 17, CRAI 15, Estudiantes 13, Tilcara 10; Old Resian, Universitario de Rosario y Provincial 7, Universitario de Santa Fe 6 y CRAR de Rafaela 4.





La próxima fecha se disputará el sábado 23 de junio, atendiendo que la próxima semana jugarán Los Pumas con Gales en Colón, y tendrá estos cruces: Gimnasia con Estudiantes, CRAR con Tilcara, Duendes con Santa Fe Rugby, Jockey Club con CRAI, Provincial con Old Resian y Universitario de Santa Fe con Uni de Rosario.