Estudiantes y Tilcara empiezan a hacer cuentas

Son los últimos partidos en la primera etapa del Torneo Regional del Litoral de rugby . A partir de este sábado, los equipos comienzan a definir gran parte de su suerte, sobre todo los que están tratando de abrochar la clasificación entre los primeros ocho de Primera División. Y allí están entreverados Estudiantes y Tilcara, quienes más allá de los resultados que obtengan, estarán con la calculadora en la mano. Haciendo números y mirando de reojo la suerte que corran los otros elencos. Es que ambos esperan conseguir el tan anhelado objetivo antes de la última fecha, ya que de esa forma podrán jugar el clásico sin presiones extras.





Desde las 16 y por novena jornada del sector principal, el CAE buscará volver a la senda del triunfo cuando reciba al débil Provincial de Rosario, mientras que el Verde buscará dar la nota de la jornada cuando visite a CRAI en Santa Fe.

En los papeles previos, el Albinegro tiene por delante un partido de los denominados ganables. Es que enfrenta a uno de los peores equipos del certamen, ya que Provin marcha ante último y con apenas un triunfo en su haber. De todas formas, los dirigidos por Héctor Salva saben que no deben confiarse si pretenden cortar la racha de dos caídas en serie (Duendes y Jockey).





Para el duelo de este sábado , el entrenador realizará varias modificaciones: William Fernández por Leonel Pérez Centurión, Jairo Suárez por Agustín Bustos y Facundo Ferrer por Ismael Herman entre los forwards. En tanto, entre los backs, vuelve Francisco Lescano vuelve como apertura, pasando Tomás Ferreyra al centro (sale Juan Manuel Gallino), mientras que Gastón González Hilarza ingresará por Jaco Bertello.

Por su parte, luego del gran triunfo ante Old Resian, Tilcara irá a Santa Fe para medirse con el duro CRAI. La misión del Verde no es sencilla aunque tratará de no volverse con las manos vacías. Hoy, el equipo tendrá un solo cambio: Alejo Gutiérrez por Hipólito Pérez.

EN DETALLE. Los partidos para el sábado en Primera son: Estudiantes-Provincial (dirige Exequiel Adrover-USR); CRAI-Tilcara (Ulises Ruiz-UER); Old Resian-Universitario (R) (Leónidas Diez-URR); Santa Fe RC-Universitario (SF) (Emilio Traverso-USR); Gimnasia-Jockey (Germán Rabbia-URR) y Duendes-CRAR (Maximiliano Tempesta-URR).