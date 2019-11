Estudiantes y Rowing se subieron al podio

Llegó a su fin el Torneo Dos Orillas de Caballeros que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey. En el sintético de agua Sergio Antoniazzi, Náutico El Quillá se consagró campeón al vencer el domingo en la final a Estudiantes de Paraná por 2 a 1, consiguiendo de esa forma la triple corona.

En el primer parcial fue todo muy parejo, con predominio de las defensas, y jugado como una verdadera final. La visita contó con dos córner a su favor, pero los desperdició, mientras que no tuvo situaciones claras, y por eso no extrañó el 0 a 0. En el segundo período, fue Lorenzo Bertone el que tuvo una chance muy clara, pero no pudo ser. El desarrollo continuó siendo de hacha y tiza. En el cierre, una buena acción del CAE que agarró mal parada la defensa local, y Federico Longo fue el que logró abrir el marcador y poner el 1 a 0.

Tocado por la baja producción fue Quillá el que salió a buscar el arco rival en el tercer tiempo, hasta que Gonzalo Trinchieri consiguió, a pura potencia y velocidad, ingresar al área grande y pegar un tiro fulminante que puso las cosas 1 a 1. El Albinegro se dedicó a aguantar y los anfitriones no supieron definirlo a pesar de haber tenido algunas llegadas de peligro.

El tramo final era a todo o nada. Los dirigidos por Juan Francisco David avisaron con un remate por arriba del arco, y el juego en campo santafesino. Pero de contragolpe, los conducidos por Edgardo Fernández tuvieron dos llegadas peligrosas, aunque el arquero paranaense evitó la caída.

Seguidamente, Iván Méndez armó una gran jugada, y estuvo muy cerca. La defensa visitante respondió bien, pero en la posterior acción llegó el segundo de los Tiburones nuevamente con Gonzalo Trinchieri, lo cual les permitió consagrarse campeones del interasociaciones. No quedaba mucho tiempo, Quillá hizo los deberes, y por eso se quedó merecidamente con la victoria.

En este partido, El Quillá formó con: Milton Marelli; Lorenzo Bertone, Patricio Bormann, Martín Brasco, Leonardo Buffa, Juan José Carletti, Juan Manuel Castañeda, Santiago Cataudela, Martín Córdoba, Julián Costa, Iván Díaz, Sebastián Dosso, Esteban Echandía, Ezequiel Fladung, Emanuel Garay, Iván Ariel Méndez, Jonás Mendoza, Ignacio Minetti, Eduardo Neme, Javier Pérez Carli, Gastón Rojas, Federico Tiraboschi, Gonzalo Trinchieri (capitán) y Lucas Walemberg.

Por su parte, Estudiantes lo hizo con: Juan Pablo Astudilla; Juan Manuel Bedoya, Juan Marcos Bizai, Matías Cabreras, Juan Capdevila, Hernán Chapado, Miqueas Cilvio, Guillermo Del Moral, Federico Diez, Juan Martín Fontana, Maximiliano Fontana, Dimas Franco, Pablo Godina, Darío Javier Guzmán, Federico Longo, Gonzalo Longo, Jonathan Mendizabal, Román Serra, Darío Soutus, Ignacio Chicco y Martín Soutus.

Goles: 14’ Federico Longo (E); 20’ y 52’ Gonzálo Trinchieri (Q.

Tarjetas verde: Martín Brasco e Iván Díaz (Q); Juan Marcos Bizai, Federico Diez y Darío Javier Guzmán (CAE).

Tarjetas amarillas: Federico Tiraboschi y Lucas Walemberg (Q); Guillermo Del Moral y Darío Javier Guzmán (CAE).

El resto. El tercer luego del podio quedó para el Paraná Rowing Club, que se impuso a La Salle Jobson por 3 a 0. Los autores de los goles Remeros vinieron por intermedio de David Biaggini, Marcos Garrido y Juan Ignacio Dandeu.

En el complejo La Tortuguita, el quinto lugar del Dos Orillas quedó en manos del club Hípico de Concordia al vencer a Banco Provincial de Santa Fe por 2 a 0. Los tantos de los entrerrianos fueron marcados por Juan Andrés Rattín y por Guillermo Cardozo.

En Reserva, El Quillá también doblegó a Estudiantes de Paraná por 2 a 1 y se consagró campeón. Los goles para los anfitriones fueron concretados por Lorenzo Bertone y Juan José Carletti, mientras que para los entrerrianos lo consiguió Matías Cabreras.

Por su parte, el Paraná Rowing Club derrotó 4 a 1 a La Salle Jobson y se adjudicó el tercer puesto. Para los Remeros los goles fueron marcados por Hipólito Álvarez en dos ocasiones, Marcos Mayer y Felipe Bello, mientras que para los lasallanos lo consiguió Hernán Oroño.

La quinta ubicación se había decidido semanas atrás, cuando la mayoría de la fecha se suspendió: Talleres le ganó 2 a 1 a Caballú de La Paz.

En Sub 15, Hípico Concordia continuó con su senda triunfal expresada en la clasificación, goleando en el juego por el título 4 a 0 a Náutico El Quillá. A su vez, Estudiantes se subió al podio tras ganarle 4 a 3 en penales a Talleres, pues en el tiempo regular habían hecho tablas en un gol por equipo.

Es el turno del Argentino Sub 16

Paraná recibirá desde el jueves al Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 de hockey sobre césped. Un total de 22 delegaciones (12 femeninas y 10 masculinas) protagonizarán el certamen por el título nacional que tendrá actividad hasta el domingo. Se jugará en tres sedes: La Tortuguita (del Paraná Rowing Club) y El Plumazo (del Club Atlético Estudiantes) y la cancha del Club Atlético Paracao.