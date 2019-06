Estudiantes a un paso de anunciar la continuidad de Jápez

Por estos días Estudiantes Concordia está en el diseño de su temporada 2019-2020 dentro de la Liga Nacional. Será el séptimo año del equipo dentro de la elite del básquet argentino, que todo parece indicar, tendrá la continuidad de Eduardo Jápez en su segundo ciclo como director técnico.

Si bien resta conocer el anuncio oficial por parte de la institución, todos los caminos apuntan a que Chiche seguirá al frente del plantel, después de una muy buen torneo que finalizó hasta quedar eliminado ante Boca Juniors en los octavos de final. Por estos días, el entrenador pasa sus días entre su Junín natal y La Plata, donde viven sus dos hijos, Yamil de 23 años futuro chef y Facundo de 19 años, que estudia kinesiología y fue parte de la Liga Argentina en Gimnasia de La Plata.

En una charla con Ovación, el coach de 52 años se refirió al torneo pasado y analizó que “la temporada fue superadora y la recepción de los dirigentes fue la continuidad. Calculo que en horas se estará cerrando la contratación por una nueva temporada en Estudiantes de Concordia. Faltan unos mínimos detalles que son ínfimos, pero ya estaría acordado. Es un respaldo importante y un convencimiento de los dirigentes de que la temporada fue buena”.

El inicio de los trabajos con el plantel estará a la espera de una reunión que tendrán los dirigentes en Córdoba para saber las fechas de la próxima temporada, ya sea el Súper 20 y la Liga Nacional. Quedará sujeto a ello, pero se estima que no variará respecto al año pasado, es decir entre la primera o segunda semana de agosto.

Consultado si el interés del DT pasará por la renovación de la mayoría de los jugadores que estuvieron en la 2018-2019, Jápez sostuvo que “queremos mantener una base. Hay dos jugadores que tienen contrato, por lo que tendrán continuidad, como son Gonzalo Torres y Federico Grun, más todos los jóvenes de la institución. A mi me gustaría seguir manteniendo ese tridente importante que fue (Leandro) Vildoza, (Eduardo) Gamboa, (Martín) Leiva”.

Justamente sobre Vildoza se habla del interés de varios equipos en su contratación y algunos suponen que será muy difícil retenerlo, pese al mejoramiento en lo contractual que le ofreció el club concordiense. “Sabemos de los intereses de los clubes, como pueden ser Regatas, San Martín de Corrientes o La Unión de Formosa. Hay un trámite de derecho de formación, por la cual hay un club que ya está negociando. El tiempo dirá si Lea sigue en Concordia o no. A todos nos gustaría que siga una temporada más en Estudiantes, nosotros haremos todo lo posible”, comentó.

En cuanto al resto de los nombres, ya sea Martín Leiva, Eduardo Gamboa, entre otros indicó que “la dirigencia está abocada a ir trabajando en conjunto conmigo para cerrar la plantilla”. Uno de los jugadores que no seguirá en la institución será el norteamericano Daviyon Dreper, que fue anunciado como nueva ficha en Atenas de Córdoba. “Hoy sabemos lo de Dreper, en fin, cumplimos un objetivo del club, que es también vivir del recurso de la reserva sobre el extranjero y me parece que se logró eso. Habla bien de la elección que hicimos en su momento”, contó.

Jápez también hizo referencia al equilibrado equipo que tuvo en la 2018-2019, con jugadores de gran recorrido en la competencia y otros nuevos que van haciendo su propio andar. “Se produjo un mix entre los jugadores de experiencia de Martín (Leiva) y del Tucu Gamboa con años en la Liga Nacional y sumado a toda la juventud que teníamos, sabiendo que Lea, Gonzalo, Grun, Lalo Merlo, jugadores jóvenes; Pedro Chourio en su primera experiencia en Argentina lo hizo bien y es otro de los jugadores que me gustaría mantenerlo. La única duda que tuvimos con la posición de 3 y vino Ambrosino”, expresó.

El entrenador también tuvo palabras de elogio para con el pivot seis veces campeón de Liga Nacional, Martín Leiva. “Estoy muy conforme con la gesta de Martín Leiva, porque no tenía dudas de lo que iba a producir no solo deportivamente, sino en la parte humana y lo que logró en la unión del equipo. Fue un nexo importante conmigo. Si la temporada fue superadora, el fue parte de la superación que tuvo el equipo”, manifestó.

Se escuchó en boca de los dirigentes del Verde que la intención pasará por lograr un equipo más competitivo, claro está, todo ello estará supeditado al presupuesto económico que se pueda reunir. Sobre ello, Chiche fue cauto al indicar que “acá hay un objetivo que Estudiantes Concordia pretende y es que pueda superar un playoff. Dentro de las seis temporadas en Liga Nacional siempre pretendió salvarse del descenso, que no será la excepción la temporada próxima. No estaría mal pegar un salto de calidad y pensar en algo mayor, entonces el objetivo será ese. Está bueno que los dirigentes lo reconozcan, pero muchas veces los números mandan. Se tendrá que hacer una muy buena ingeniería para hacer el equipo. Primero hay que cerrar el equipo y después voy a decir para qué estamos”.

No obstante, el DT manifestó que ya está observando jugadores de cara a la temporada próxima, “estoy viendo alternativas, se ven extranjeros y máxime sabiendo que Dy no estará con nosotros. Hoy el mercado está un poco silencioso, pero no quita que uno vaya haciendo variantes con el primer bloque, de los cinco iniciales, con el segundo bloque. De acuerdo al presupuesto que tengamos, nos permitirá ir viendo jugadores de la Liga Argentina, plazas U23”.

Por último, Jápez consideró que su estilo de juego será siempre el mismo. “A mi me gustaría sostener la base del equipo porque eso te demostraría consolidación a lo que uno venía trabajando. En caso de ser un equipo nuevo, lo que no me gustaría que pase, tendríamos que empezar todo de nuevo ya que lo sufrimos y lo padecimos este año. Con una base del actual plantel ya tenemos la transmisión del conocimiento y de lo que pienso. El criterio a seguir será la de un equipo defensivo, para correr y darle valor a las posesiones rápidas”, finalizó.