Estudiantes, ante un nuevo desafío

Se presentó al nuevo cuerpo técnico y plantel profesional de Estudiantes Concordia para afrontar una nueva temporada de la Liga Nacional de Básquetbol. El "Verde" jugará en primera instancia el Super 20 y luego La Liga Nacional.

El primero que tomó la palabra fue el presidente de la institución Cristian Cañete que mencionó cuales son las expectativas para este año: "Estamos muy felices, es importante el trabajo que hacemos con toda la gente del club".

A su vez, dijo: "Nosotros somos un club de barrio, por eso tenemos que duplicar los esfuerzos. A esto le agregamos que todos los años invertimos en infraestructura y en este contexto económico se nos hace difícil. Es por eso, que renovamos el compromiso con la gente, con la institución, con los socios, la familia y con los sponsors".

Por otra parte Enrique Agosti, dirigente del básquet profesional, declaró: "Estudiantes es un club de barrio, me enorgullece y a su vez me pone la piel de gallina. Asimismo, agregó: "Terminamos este último año con el mayor logro deportivo de la institución y ahora vamos por más".

El técnico, Eduardo Jápez, afirmó: "En esta profesión siempre tenemos desafíos por delante. No tengo dudas que vamos a dejar bien parado al club y junto con el cuerpo técnico, jugadores y dirigentes formamos patas importantes. Es un trabajo que lleva tiempo y maduración".

También, hablaron el capitán Martin Leiva y sub- capitán Eduardo Gamboa. En primer lugar, Leiva destacó: "Hablé con "Chiche", me explicó el proyecto y me entusiasmo venir. Estoy para aportar dentro y fuera dela cancha". Gamboa, por otro lado, resaltó: "Mi llegada no llevó demasiado tiempo, pase años muy lindos en Estudiantes. Estoy muy contento por el grupo que se armó y estamos trabajando duro".

Luego de la palabra de los protagonistas se disputó un amistoso con el Ex Centro Alumnos Capuchinos. El cotejo lo ganó el "Verde" por 77 a 54.

Vale destacar, la solidaridad de la gente que se acercó a la institución con los alimentos no perecederos solicitados. Los mismos se donarán en los próximos días al comedor del Barrio El Silencio.





Prensa: Estudiantes.