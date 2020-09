Estudiantes: "Se terminó una etapa y vamos a repensar otra"

Al finalizar la semana pasada se conocía la noticia de la venta de la plaza de Liga Nacional de Estudiantes Concordia. Después de siete temporadas consecutivas el Verde determinó hacer un parate en la elite del básquet argentino, anteponiendo el patrimonio del club y como principal motivo el impedimento para reunir el presupuesto para la temporada 2020/21. Después de la 2002/03 que Entre Ríos no tendrá un representativo en la máxima división nacional. Desde la institución instaron a realizar un replanteo en todo sentido y en estos meses determinarán si jugarán el próximo torneo de Liga Argentina. Por lo pronto, está casi al caer la confirmación final de que Oberá Tenis Club será el comprador de la plaza y ascenderá de categoría. El lunes se efectuó una conferencia de prensa entre el presidente de la institución, Cristian Cañete, y el dirigente del básquet profesional, Enrique Agosti.

Tras las explicaciones, Agosti indicó a Ovación: “Se terminó una etapa y vamos a repensar otra. Tomar esta decisión fue dura, uno le pone pasión y cuesta dar un paso atrás, pero hay que entenderlo, la razón tiene que superar a la pasión. Hay veces que no se puede. Hoy vivimos a nivel país un contexto difícil y creo que tendremos que repensar en todo sentido para salir de este pozo”. Y agregó: “Se hizo mucha gestión, diagramamos proyectos y es imposible ponerlo en marcha. Por ejemplo, dialogamos con los espónsores en el orden de importancia y la ven difícil para estar en un inicio de temporada en noviembre. Nosotros como club tenemos los derechos de televisión, están atrasados, todavía no cobramos la temporada 19/20 y algún que otro espónsor también. Viendo que se puede llegar a jugar en un sistema de burbuja, nosotros tenemos mucho aporte en el presupuesto del ingreso por abonados y la publicidad estática, que lamentablemente no va a estar y el abonado tampoco podrá venir a la cancha”

No obstante se puntualizó que el grupo de trabajo en el básquet profesional seguirá dentro del club, tan es así que por estos momentos hay varias obras en marchas dentro del Gigante Verde, como la nueva luminaria LED, reformas en las jirafas, sanitarios para discapacitados y una mejor disposición en los laterales de la cancha.

“Tenemos que entrar en un período de repensar, desde la autocrítica. Qué hicimos mal en todo este trayecto, qué nos faltó. Si no tenemos la sabiduría de detectar qué hicimos mal para que Estudiantes siga, particularmente yo no voy a estar. Para no vivir las penurias que tuvimos debemos razonar para ver qué nos faltó para que este proyecto fuera sustentable. Llegamos hasta acá por la gestión nuestra, y si podemos hacer algo diferente bienvenido sea. En la A durante siete años nos reinventamos cinco veces y ese es un capital enorme”, contó el directivo que desde hace 12 años integra el grupo de dirigentes junto a otros tres miembros.

Para volver a competir al alto nivel, Agosti remarcó que “tiene que haber un proyecto deportivo fuerte, que sea ambicioso y sustentable porque te puede dar longevidad dentro del básquet”. Consultado sobre si el público se puede ilusionar con un Estudiantes jugando la próxima Liga Argentina, contestó: “Si se termina de cerrar la venta, con ese dinero vamos a pagar todos los pasivos que teníamos de años anteriores, con socios y amigos que han aportado siempre y le debemos un gesto. Si se cierra con Oberá, que es el principal candidato, a Estudiantes le quedaría la plaza de Liga Argentina a disposición. Esto no fue vendido en lo que tiene el valor de la plaza, pero fue vendida en un valor lógico para poder sanear todo. Si terminamos de cobrar todo el esponsoreo que nos está faltando, esta comisión también quedará con dinero para un futuro arranque de temporada”.

Haciendo un reconto de los inicios en el grupo de trabajo, expresó: “Fue en el segundo año de Liga B y teníamos mucha gente en contra porque se vivía del pasado de la década del 80. Por suerte terminada esta etapa se invirtió en un 70 por ciento. Eso es un capital enorme. Tenemos detrás nuestro un grupo de 15 personas, que son quienes te dan un empuje invalorable”. Por último, el empresario arrocero calificó de exitoso el transcurrir del Verde en la Liga. “Hicimos muchas cosas buenas, mucha gente del ambiente reconoce lo que se ha hecho acá. Cuando llegamos a la A siempre apostamos a ganador, la competencia siempre nos llevó de menor a mayor. Y en lo deportivo, sacando lo de este año, siempre estuvimos entre los 10, jugamos Súper 4, Súper 8, llegamos a jugar final de Liga Sudamericana, estuvimos en el cuadrangular final de la Liga de las Américas. Hay muchas cosas, pero a eso hay que sumarlo como experiencia y remodelarlo para tratar de mejorar para alcanzar otros logros”, finalizó.