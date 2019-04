Estudiantes Negro lidera la Copa de Oro

Se cumplió el sábado la primera fecha de la Fase Intermedia del torneo Dos Orillas femenino que organizan las asociaciones Paranaense y Santafesina de hockey sobre césped . Como dato, se reeditaron las finales de la temporada pasada. Al igual que en 2018, El Quillá A y Paracao resultaron airosos de sus presentaciones ante La Salle y Universitario. Sin embargo, Estudiantes Negro venció con autoridad 5 a 0 a Talleres Rojo, en el duelo paranaense y de esta forma encabeza las posiciones junto con los santafesinos Náutico El Quillá A, Banco Provincial y Santa Fe Rugby.

A continuación el detalle de los resultados en Primera División según la copa que está en disputa:

Copa de Oro: contundencia ofensiva y sapiencia para sostener la diferencia fueron los atributos que mostró Estudiantes Negro al golear 5 a 0 a Talleres Rojo, en condición de visitante.

De esta manera, el Albinegro arrancó en gran forma su aspiración de pelear por la copa de Oro.

Estudiantes Negro fue el único que sacó gran diferencia en la fecha que inauguró los tres Súper 8, puesto que los otros ganadores lo hicieron por la menor diferencia: el campeón defensor, Náutico El Quillá A, derrotó 3 a 2 al subcampeón, La Salle Jobson; Banco Provincial de Santa Fe logró el mismo resultado ante Paraná Rowing Azul; y Santa Fe Rugby venció 1 a 0 a Hípico Concordia.

Copa de Plata: En cuanto al segundo Súper 8, hubo idéntica situación a la anterior, ya que no se registraron empates y, de los cuatro ganadores, solo uno lo hizo por una brecha importante. El Club de Rugby Ateneo Inmaculada (CRAI) doblegó a la Universidad Nacional del Litoral (UNL) por 3 a 0 y picó en punta por diferencia de goles.

En tanto, Paraná Hockey y Círculo Rafaelino de Rugby (CRAR) ganaron por respectivos 2-1 ante Estudiantes Blanco y Alma Juniors de Esperanza, mientras que Paracao derrotó 1-0 a Universitario de Santa Fe.

Copa de Bronce: por el tercer trofeo, sólo se disputaron dos cruces y el único vencedor fue Colón de Santa Fe, tras un imponente 4-0 sobre Franck. Argentino de San Carlos y Talleres Blanco igualaron sin abrir el marcador.

Quedaron postergados: Tilcara-Náutico El Quillá B (para el miércoles 1 de mayo) y 25 de Mayo de Victoria-Capibá Rugby (para el feriado que conmemora el nacimiento de la patria).

El resto de las categorías: Copa de Oro: Reserva: La Salle 0-El Quillá A 2; Talleres Rojo 0-Estudiantes Negro 0; Banco 0-Rowing Azul 0; Santa Fe Rugby 4-Hípico de Concordia 0. Sub 18: La Salle 0-El Quillá A 5; Talleres Rojo 2-Estudiantes Negro 3; Banco 3-Rowing Azul 2; Santa Fe Rugby 1-Hípico de Concordia 1. Sub 16: La Salle 0-El Quillá A 2; Talleres Rojo 1-Estudiantes Negro 4; Banco 2-Rowing Azul 0; Santa Fe Rugby 2-Hípico de Concordia 0. Sub 14: La Salle 0-El Quillá A 6; Talleres Rojo 1-Estudiantes Negro 1; Banco 1-Rowing Azul 1; Santa Fe Rugby 1-Hípico de Concordia 2. Sub 12: La Salle 1-El Quillá A 1; Talleres Rojo 0-Estudiantes Negro 1; Banco 3-Rowing Azul 0; Santa Fe Rugby 3-Hípico de Concordia 0.

Copa de Plata: Reserva: Alma Juniors 0-CRAR 0; CRAI 6-Unión Agrarios Cerrito 0; Paraná Hockey 1-CAE Blanco 0; Paracao 2-Universitario 2. Sub 18: Alma Juniors 2-CRAR 2; CRAI 3-Unión Agrarios Cerrito 0; Paraná Hockey 1-CAE Blanco 0; Paracao 6-Universitario 0. Sub 16: Alma Juniors 2-CRAR 1; CRAI 2-Unión Agrarios Cerrito 4; Paraná Hockey 2-CAE Blanco 0; Paracao 5-Universitario 0. Sub 14: Alma Juniors 7-CRAR 0; CRAI 1-Unión Agrarios Cerrito 2; Paraná Hockey 3-CAE Blanco 1; Paracao 7-Universitario 1. Sub 12: Alma Juniors 6-CRAR 0; CRAI 2-Unión Agrarios Cerrito 1; Paraná Hockey 3-CAE Blanco 0; Paracao 1-Universitario 0.





Copa Bronce

Los resultados por la Copa de Bronce del certamen fueron los siguientes: Reserva: Franck 1-Colón 0; Argentino de San Carlos 1-Talleres Blanco 2.Sub 18: Franck 0-Colón 2. Sub 16: Argentino San Carlos 1-Talleres Blanco 0; San Benito 9-Rowing Blanco 0; Franck 1-Colón 1. Sub 14: Argentino de San Carlos 0-Talleres Blanco 0; San Benito 4-Rowing Blanco 0; Franck 1-Colón 1. Sub 12: San Benito 0-Rowing Blanco 2.