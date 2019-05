Estudiantes Negro dio la nota en El Plumazo

La lluvia que cayó en las primeras horas de la mañana y su continuidad en la tarde afectaron el programa de juegos de hockey sobre césped para el domingo. Los cruces previstos por los torneos Dos Orillas y Unificado femeninos se suspendieron en su totalidad, en tanto que corrió la misma suerte la mitad de los anunciados por el Dos Orillas de caballeros. El dato curioso que arrojó el fin de semana deportivo fue que los representativos de Náutico El Quillá y Banco Provincial, ambos de Santa Fe, ganaron sus respectivos cruces y lideran las posiciones de la Copa de Oro (Femenina) y la fase regular (Masculina).

En Damas. El Tiburón y el Bancario ganaron y se consolidan en el primer lugar de la fase intermedia que tiene el trofeo dorado como meta. Náutico El Quillá A goleó 7 a 1 a Rowing Azul en Paraná y Banco Provincial hizo lo propio ante La Salle Jobson en Santa Fe. Ambos tienen puntuación perfecta en las tres fechas de la instancia.

El que dio la nota en la jornada del sábado fue Estudiantes Negro que venció a Santa Fe RC en El Plumazo por 1 a 0 y se acomodó en el segundo puesto. Las Albinegras bajaron a uno de los elencos que llegaban como puteros del Súper 8. También fue valioso el éxito de Talleres Rojo sobre Hípico de Concordia por 2 a 0, en el choque de entrerrianos.

Por la Copa de Plata, Alma Juniors de Esperanza y el Club de Rugby Ateneo Inmaculada de Santa Fe ganaron y aprovecharon que CRAR no jugó, para alcanzarlo en la cima. Las Lobas derrotaron 4 a 1 a Estudiantes Blanco y las Gitanas 3 a 1 a Universitario de Santa Fe. El Verde de Rafaela, en tanto, fue uno de los que no pudo jugar (ante Paraná Hockey), a pesar de trasladarse hasta la capital entrerriana.

Completando esta zona, Paracao y Universidad Nacional del Litoral (UNL) dividieron puntos, tras su 1 a 1.

En la Copa de Bronce, Talleres Blanco continúa su marcha luego de vencer 2 a 1 a Capibá RC. Lo sigue Náutico El Quillá B, que fue intratable ante Franck, con un 9 a 0 a favor. Quedaron postergados los juegos Colón de Santa Fe-Tilcara y 25 de Mayo de Victoria-Argentino de San Carlos.

Unificado. Los tres encuentros de la segunda fecha previstos entre equipos de reciente formación debieron posponerse, debido a la lluvia y tormenta eléctrica se desataron sobre Paraná desde las horas previas. Así, tendrán reprogramación Estudiantes-25 de Mayo (en Sub 16 y Sub 13) y Escuela de Hockey Leoncitas-Unión Hockey de Alcaraz (en Sub 13).

Dos Orillas Varones. Náutico El Quillá no pudo hacer valer su localía ni antecedentes ante La Salle Jobson, igualando 5 a 5 en un partidazo de principio a fin. De este modo, Banco Provincial le dio alcance, al imponerse 2 a 0 a Paracao como visitante.

No pudieron concluir sus juegos Estudiantes-Paraná Rowing e Hípico Concordia-Talleres. El clásico paranaense solo pudo jugarse nueve minutos, sin apertura del marcador; el cruce entre La T y el Verde concordiense se extendió hasta los 12 minutos del segundo cuarto, con parcial 1-0 para el paranaense.