Estudiantes logró otra victoria en el Torneo del Interior

En el otro partido del grupo, Urú Curé y Huirapuca de Tucumán terminaron 17-17. Las posiciones son: Huirapuca 16 puntos; Estudiantes 15; Urú Curé 6; Mar del Plata RC 1.

Estudiantes: Valentín Haiek, Juan Martín Méndez, Matías Vidal; Agustín Bustos, Facundo Ferrer; Gustavo Boetsch, Juan Mernes, Álvaro Ferreyra; Simón Bollo, Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Bruno Heit, Mateo Santana, Joaquín Maiztegui; Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Raiteri.

Mar del Plata Rugby: Tomás Sestelo, Sebastián Hernando, Ramiro Alassia; Tomás Martin, Joaquín Rojas; Tao Romero, Juan Ignacio Montone, Pedro Huici; Francisco De Ángelis, Tomás Catogno; Pedro Hernández Coste, Santiago Rodríguez, Juan Ignacio Larraburru, Guido Zingale; Leopoldo Branderiz. Entrenadores: Rafael Urrutia-Guido Romano.

Tantos: PT 7’ try de Perrén conv por Dorigón (E); 14’ try de Santana conv por Dorigón (E); 22’ try de Catogno conv por Rodríguez (MdP); 23’ try de Perrén conv por Dorigón (E); 32’ try de Alassia (MdP). Parcial: 21-12. ST 2’ try de Santana conv por Dorigón (E); 13’ try de Bollo (E); 16’ try de De Basily (E); 21’ try de Catogno conv por Hernández (MdP); 30’ try de Perrén conv por De Basily (E); 42’ try de Huici conv por Hernández (MdP). Final: 45-26.

Cambios: ingresaron Gurovich, Villagrán, De Basily, T. Maiztegui, Martínez, Floreans, Cubasso (E); Castells, Bertozzi, Lanza, Teygeiro, Arambari (Mdp).

Amonestado: T. Ferreyra (E).

Árbitro: Juan M. López (Córdoba).

Cancha: Estudiantes (Parque Urquiza).

https://twitter.com/unionargentina/status/1576319392769806336 Finalizó la 4ta fecha del Torneo del Interior en sus dos categorías, con varios encuentros que alternaron posiciones en las diferentes zonas.



A dos fechas de la finalización de la etapa regular, el torneo está más ajustado que nunca. #LaUniónDeTodos pic.twitter.com/0S67wtv3YF — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) October 1, 2022

El resto de los partidos

Los resultados de la víspera en la sección A del Torneo del Interior fueron los siguientes:

Zona 1: Curne 25-Jockey de Villa María 25; Gimnasia de Rosario 46-Los Tarcos de Tucumán 26.

Zona 2: Jockey de Rosario 28-Universitario de Tucumán 19; Teqüé de Mendoza 28-La Tablada de Córdoba 29.

Zona 3: Duendes de Rosario 23-Tucumán RC 22; Jockey Club de Córdoba 24-Santa Fe RC 32.

Zona 4: Estudiantes 45-Mar del Plata Rugby 26; Urú Curé de Córdoba 17-Huirapuca de Tucumán 17.