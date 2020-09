Estudiantes: "Hemos tenido una deserción de socios"  

El presidente del Club Atlético Estudiantes de Paraná, Emilio Fouces, se refirió a la difícil situación que están atravesando las instituciones deportivas en el marco de la pandemia y le solicitó a las autoridades gubernamentales que les permitan abrir sus puertas porque han tenido una deserción importante de socios a los que no les pueden brindar servicios. Sostuvo que los clubes “son más seguros” que otros sectores que fueron habilitados, como los paseos públicos.

Al mismo tiempo se mostró optimista de cara al futuro y expresó que el hecho de que mucha gente no pueda vacacionar fuera de la ciudad o de la provincia por las restricciones aprovechen los beneficios de los clubes.

“El club es muy importante en la vida de los jóvenes y de los grandes por la salud física y mental. Tuvimos una apertura de dos meses y trabajamos bajo un estricto protocolo y no hubo ningún contagio que haya salido de los clubes. Y estamos preocupados por esta situación porque vemos que hay actividades que se están reabriendo y los clubes no; cuando entendemos que a simple vista son mucho más riesgosas que practicar deportes al aire libre en el club respetando protocolos de distanciamiento”, analizó el dirigente a partir de la decisión del gobierno provincial de autorizar nuevas habilitaciones desde el lunes en el marco de el Aislamiento Social Preventivo en el que se encuentra la ciudad de Paraná y el área Metropolitana.

Estudiantes es uno de los clubes más importantes del Litoral y según precisó el dirigente en este proceso perdieron 500 socios y tienen que hacerle frente al pago de salarios de los empleados. “Antes de que empezara esto teníamos 8.500 socios y hemos tenido una deserción de 500 socios, pero la proyección de acá a fin de año no es demasiado alentadora, porque hay socios que han venido aguantando y no sé cuánto tiempo más van a seguir pagando la cuota sin poder ir al club. Y esto nos complica porque somos la institución más grande de la provincia y la región y tenemos 172 empleados a los cuales les estamos pagando religiosamente el 100% de su sueldo. Hubo un convenio con Utedyc y los clubes a nivel nacional de que se podía hacer un descuento de hasta el 25% de los sueldos y nosotros, mientras podamos, no vamos a hacer ningún descuento porque los empleados no tienen ningún tipo de responsabilidad en esta situación. Es un esfuerzo grande, es algo que nos preocupa porque son 172 familias que dependen del club”, declaró Fouces al programa La Radio de UNO (97.1) y agregó que son “el mayor empleador de Utedyc de la provincia de Entre Ríos”.

Al mismo tiempo dijo que la asistencia que reciben del Estado representa “alrededor de un 20% de los costos operativos que tiene el club”. El directivo dijo que “entiende” que a partir del vencimiento del DNU que declara el ASPO y rige hasta el 20 deberían ser habilitados a reabrir, pero aclaró que aún no tienen una confirmación. “Sería lo lógico, pero lamentablemente nadie nos ha comunicado. Estamos en la incertidumbre porque nadie nos ha comentado”, soslayó.

“Durante la habilitación de algunas actividades individuales se trabajó con turnos. Una persona llegaba 10 minutos antes y no podía utilizar los baños del club, así que fue muy responsable de la manera en la que se manejó”, explicó de acuerdo a las experiencias que vivieron. “Es el mismo protocolo que vamos a ampliar y sabemos que falta mucho para habilitar las disciplinas grupales de contacto”, agregó.

La mayoría de dirigentes, entrenadores y profesores debieron agudizar el ingenio para retener a los socios. Y el caso del CAE no fue la excepción. “Al socio que nos acompaña le reconocemos el esfuerzo y lo que se decidió este año es beneficiar a ese socio con el derecho de pileta por todo el año libre. El derecho de pileta es costoso por la cantidad de piletas que tenemos y además están las climatizadas, así que es un beneficio importante. El socio que pagó en la cuarentena tendrá el derecho de pileta hasta fines de 2021, gratis”, remarcó Fouces.

El abogado sostuvo que es “optimista”, cree que “para el verano el club estará completamente abierto”. “Hemos preparado durante este parate para acondicionar las sedes para el verano. Además va a haber dificultad para vacacionar fuera de la ciudad por la pandemia y la gente se va a volcar a los clubes”, anticipó.