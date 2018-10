Estudiantes expone su invicto en Formosa

Verde visitará desde las 22 a La Unión de Formosa en el Polideportivo Cincuentenario. Los jueces serán Oscar Britez, Silvio Guzmán y Gustavo Danna. El equipo concordiense tuvo un arranque inmejorable dentro de la competición, ya que está invicto en el Grupo A. Fueron dos victorias de visitante –Comunicaciones y San Martín– y los recientes dos triunfos en el Gigante Verde ante Regatas y Comunicaciones. Estudiantes de Concordia tendrá este viernes su quinto examen dentro del Súper 20 de la Liga Nacional de básquet . Elvisitará desde las 22 a La Unión de Formosa en el Polideportivo Cincuentenario. Los jueces serán Oscar Britez, Silvio Guzmán y Gustavo Danna. El equipo concordiense tuvo un arranque inmejorable dentro de la competición, ya que está invicto en el Grupo A. Fueron dos victorias de visitante –Comunicaciones y San Martín– y los recientes dos triunfos en el Gigante Verde ante Regatas y Comunicaciones.

El panorama es el mejor para los dirigidos por Eduardo Jápez, pero todo el cuerpo técnico y jugadores entienden que este es un camino muy largo por recorrer. Poco a poco las asociaciones van apareciendo en el equipo y lo importante es que el DT ya encontró el quinteto ideal, dado que lo ha repetido desde el primer juego: Leandro Vildoza, Eduardo Gamboa, Daviyon Draper, Ángel Núñez y el experimentado Martín Leiva.

Además y pese a las victorias es entendible que hay mucho para mejorar en un equipo totalmente nuevo, ya que de la temporada pasada solo quedó Vildoza. Justamente el base tucumano se metió en la historia grande de las estadística de la Liga Nacional, ya que en el último juego obtuvo un triple doble. El armador aportó 13 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes en la noche del martes y se transformó en el jugador número 13 en acumular una triple decena en la máxima categoría, con la particularidad de que además es el primero que se integra a la lista desde el Súper 20.

"Somos todos importantes en este equipo, somos un equipo que tiene todo jugadores de roles y si uno falta no estamos bien. El equipo se va acoplando, pero hay que ir tranquilo, paso a paso porque esto es muy largo. Muy contento por lo que el equipo está dando, pero de todas maneras nos falta mucho todavía", indicó a Ovación el base de Tafí Viejo.

Además el Verde tuvo una gran presentación en estos partidos de sus fichas extranjeras. Tanto el dominicano Ángel Núñez, el venezolano Pedro Chourio, como el norteamericano Daviyon Draper han tenido muy buenas performances en los juegos y se han destacado.

No obstante, el técnico Jápez es consciente de que la competición recién comienza y aún hay mucho por mejorar. "No debemos escaparnos de la realidad. Los números dicen que arrancamos con un 4 a 0 y hay que tomarlo con tranquilidad. Es positivo lo hecho hasta acá y hay que trabajar sobre esto. Me gusta que la gente se vaya contagiando", expresó.

Al mismo tiempo hizo un balance de lo que fue el juego del martes ante Comunicaciones: "Me deja tranquilo la entrega que está teniendo. Supimos revertir contra Comunicaciones que nos hagan 29 puntos en un cuarto y el equipo no se cayó anímicamente. Hay que tomarlo con tranquilidad, hay que seguir trabajando más finamente", dijo.

"Desde el momento que empezamos a trabajar el equipo se fue fortaleciendo y construyendo con una mentalidad importante y agresiva porque hay jugadores de esas características. Martín Leiva y Eduardo Gamboa son líderes que saben acoplar y tomar las decisiones cuando el equipo está sobrepasado y le dan el don de energía que necesitamos", concluyó.

Por el lado del equipo formoseño, viene de obtener su primer triunfo en su casa ante San Martín, ya que venía de perder en sus anteriores presentaciones frente a Regatas y ante el conjunto dirigido por Sebastián González, respectivamente. A modo de antecedente en el Súper 20, se enfrentaron en la temporada pasada y la victoria fue para los de Formosa por 79 a 70. A su vez, en el Gigante Verde también ganó La Unión por 81 a 73.