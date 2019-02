"Estudiantes está para seguir desarrollándose"

Estudiantes de Concordia arrastra una racha interesante en la Liga Nacional de Básquet que le permite ganar en confianza y seguir en la construcción de un equipo, que busca potenciarse dentro de una liga siempre competitiva. Aún resta mucho por delante, porque de los 38 juegos de primera fase lleva 16 disputados.

El Verde tuvo un enero con ocho partidos de los cuales seis fueron en condición de visitante y de todos ellos solo consiguió dos victorias. El equipo era consciente del fixture exigente, pero ahora llegaron tres partidos de local, más un cuarto que se jugará mañana (recibe a Peñarol de Mar del Plata). Estudiantes no falló y hasta el momento obtuvo las tres victorias para ahora tener un récord 6-10.

Una de las piezas importantes en el equipo de Eduardo Jápez es el ala pivote Gonzalo Torres, que suma vitales minutos desde el banco. El bahiense que llegó esta temporada desde Hispano Americano hizo un balance de estos juegos. "Cuando volvimos del receso de las fiestas sabíamos que íbamos a tener un enero con muchos partidos de visitante y no por eso dejaríamos de conseguir las victorias en la ruta –ganaron dos juegos–. Cuando se terminaba enero nos preparamos mentalmente para afrontar estos cuatro partidos en casa y sabíamos que era una oportunidad muy importante para fortalecernos en el torneo, para crear una identidad y cuidar nuestra localía. Siempre es más fácil mejorar ganando que perdiendo", manifestó a Ovación.

El ala pivote se refirió al inicio de temporada. "Después del Súper 20 se puso la vara muy alta para el arranque de la liga, que no fue el esperado. Más allá de los partidos que nos tocaron perder o los que nos tocaron ganar, no éramos ni tan malos ni nos creíamos los mejores. Seguimos trabajando y buscando la mejor versión del equipo para ir apuntando a los playoff. Es un proceso, en estos tres partidos se vieron cosas muy buenas y hay cosas para corregir. El equipo demostró que no quiere darse por vencido", expresó.

Torres destacó como pilar del equipo: "La defensa, y desde ahí jugar más cómodos en ataque. Sabemos que en ataque no tenemos ese jugador al que le vas a dar la pelota y te va a solucionar todos los problemas, más bien somos un equipo de roles. Eso hace que cada uno de los jugadores debe dar un poco más". Respecto de su de juego sostuvo: "Somos un equipo nuevo. El ensamblaje de buscar la mejor química para el equipo, en un torneo con tantos partidos se hace difícil, a diferencia de si tuviéramos más tiempo para entrenar. El equipo va encontrando otra dinámica, eso hace que mí no me toque ser tan protagonista en ofensiva, como lo fue al principio. Estoy tranquilo, me pone tranquilo que el equipo esté ganando".

El jugador, que promedia 10 puntos en 22 minutos por juego, también dio su opinión sobre este primer tramo de la Liga Nacional. "La liga está dando muchas sorpresas, más allá de que San Lorenzo es el equipo más dominante, aun así le tocó perder con Bahía. Los resultados esperados muchas veces no terminan siendo así y eso te lleva a no relajarte en ningún momento. Cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo", comentó.

Consultado sobre lo extensa que es la primera fase con 38 partidos por jugar, con muchos viajes entre medio, Torres indicó: "Pareciera que es una carrera de resistencia. Es muy importante el trabajo que se hace fuera de los partidos, regular las cargas, el trabajo de kinesiología. Nosotros tenemos un cuerpo médico que está siempre a disposición nuestra, eso te ayuda un montón para recuperarte rápido y llegar a los partidos al 100%. Lo mismo que el trabajo de nutricionista, la alimentación. Son trabajos que año a año son más importantes por la exigencia de la liga".

Mirando el fixture a corto plazo Estudiantes tiene por delante, incluyendo el juego de mañana, cinco partidos, de los cuales solo uno jugará fuera de casa. De tener una buena racha el equipo de Jápez comenzará a salir de la posición 16, donde está actualmente. "Ganando estos partidos de local, mandamos un mensaje al torneo de a lo que estamos apuntando. También tenemos más partidos jugados a muchos equipos de la liga y eso en su momento se va a igualar", comentó.

Al mismo tiempo destacó la importancia que tiene la localía del Gigante Verde, donde se hace sentir el apoyo. "La localía se empieza a construir de lo que hacen los jugadores dentro de la cancha y eso se lo terminás contagiando a la gente. No obstante, en Concordia tenemos mucha gente que viene y apoya al equipo en todas las situaciones", expresó.

Por último, al consultarle para qué está Estudiantes en este torneo, Torres fue cauto. "Es difícil decir para qué estamos. Hoy Estudiantes está para seguir desarrollándose y con el correr de los meses, y cuando más se acerque la etapa de playoff, dar el zarpazo y llegar hasta donde nos toque llegar, sabiendo que nosotros vamos a buscar el máximo potencial nuestro", finalizó el jugador del Verde.