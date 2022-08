Estudiantes está listo para su presentación

Adrián Gayoso, entrenador de la primera femenina se refirió a cómo se está preparando el equipo para el torneo: “Estamos bien, después de un mes que no entrenamos tanto como lo fue julio, por el tema de las vacaciones y las ausencias no pudimos coordinar tanto las prácticas, pero ahora en agosto arrancamos motivados y con ganas de hacer un buen papel. Si bien puede llegar a ser una desventaja ya que los demás equipos siguieron entrenando durante el receso pero nosotros también corremos con una ventaja y es que somos un equipo muy unido, nos conocemos hace bastante y si necesitamos ajustar algunas cosas no nos va a costar tanto, estamos con un lindo equipo.”