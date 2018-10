Estudiantes con el pasaje a Octavos

Estudiantes Concordia cerró el martes su serie de ocho partidos de fase regular del torneo Súper 20 con un triunfo sobre La Unión de Formosa. El éxito conseguido en el Gigante Verde le permitió clasificar a los playoff sin depender de disputar la zona de repechaje.





La victoria fue por 81 a 75 y el sabor agridulce en el equipo entrerriano fue que no pudo vencerlo por más de seis puntos de diferencia, ya que en Formosa había caído por esa diferencia. En caso de un eventual empate en las posiciones, La Unión mantendrá la ventaja deportiva en el Grupo A.





San Martín es el líder con un récord positivo (4-2), 2º) Estudiantes (5-3), 3º) La Unión (4-3), 4º) Regatas (2-4) y 5º) Comunicaciones (1-4). Al cierre de esta edición estaban jugando Regatas ante Comunicaciones. Cabe destacar que este grupo se cerrará el próximo domingo.





Lo destacable en el equipo concordiense fue que pudo dejar atrás una serie de tres derrotas en fila y le cortó el invicto de cuatro triunfos al equipo formoseño. El extranjero Daviyon Dreper fue el máximo anotador de Estudiantes con 25 puntos y 9 rebotes. En tanto que el dominicano Ángel Núñez fue preservado a raíz de una dolencia abdominal.





El base suplente Álvaro Merlo tuvo una destacada actuación y lo destacable fue que sumó valiosos minutos para ir adaptándose a la categoría, ya que venía de jugar en la Liga Argentina. "Vamos de a poco, trato de aportar mucha energía cuando entro, es lo que nos pide el entrenador a los jugadores jóvenes que venimos desde el banco. La idea es tratar de ayudar al equipo y afianzarme cada vez más", expresó a Ovación.





En cuanto a no poder conseguir la diferencia de más de seis puntos, Lalo indicó que "es una lástima no poder sacar la diferencia, pero lo importante fue que se hizo un buen partido y la gente acompañó mucho, ahora a preparase para los playoff". Por otra parte valoró el trabajo de defensa, "logramos bajarle el score, defendimos bien el pick and roll ya que nos estaban haciendo daño. Ahora tenemos unos días de descanso y a prepararse bien para los playoff".





El entrenador Eduardo Jápez valoró que "hicimos un buen tanteador porque La Unión juegan a 86 puntos, los dejamos en 75. Lo importante es que entramos en rotación con Federico Grun, con Lalo Merlo. En definitivas es lo que nosotros necesitamos, alargar al equipo, máxime que estaba Ángel Núñez con una dolencia importante".





Chiche también hizo hincapié en la fortaleza del equipo para recuperarse en el juego, cuando La Unión se ponía a tiro en el marcado, cuando en su momento la diferencia supo ser de 12 puntos. "Se nos vinieron muchas veces. El equipo respondió y supo dónde herir. Hay que ir creando esa identidad y tener el factor en el jugador que está dando herramientas importantes. Hoy –por el martes– el juego estaba en el juego interior y se apostó a eso. No me gustó lo que hicimos en el inicio del tercer cuarto, pero el equipo volvió. Tenemos que seguir haciéndonos fuertes en nuestra cancha", manifestó.





En cuanto a lo que se viene de aquí en adelante en la serie de playoff, Jápez indicó que "vamos a esperar lo que nos toque, será Quimsa, será Atenas, de ahí no va a salir. Vamos a descansar unos días ya que tenemos unos 16 días hasta volver a jugar, estos jugadores han hecho un gran esfuerzo desde el 15 de agosto que comenzamos con la pretemporada. Después vamos a pensar en el playoff, pero en definitivas apostar más que nada al inicio de la Liga Nacional".





José Luis Ballesteros / Ovación