Estudiantes debutará el 12 de noviembre

Estudiantes Concordia intervendrá en su séptima temporada dentro de la liga subcampeona del mundo. El equipo dirigido por Eduardo Jápez buscará tener un buen inicio, tras este torneo Súper 20, en el cual aún no ganó. Justamente, mañana será su último partido ya que estará recibiendo a Comunicaciones de Mercedes. Será el octavo partido del equipo concordiense y pretende su primer éxito de la temporada.

Estudiantes comenzará la temporada en la LN con cuatro partidos en condición de local. El debut será el 12 de noviembre. Inclusive, este año, previo al receso por las fiestas de fin de año, el equipo de Concordia tendrá solo dos salidas a la ruta, que totalizará 2.828 kilómetros, ya que recorrerá Corrientes, Santiago del Estero y Sunchales.

El cronograma del Verde será el siguiente: El martes 12, Estudiantes vs. Atenas. El viernes 15, Estudiantes vs. Instituto. El domingo

17, Estudiantes vs. Peñarol. El viernes 22, Estudiantes vs. San Lorenzo. El viernes 29, Regatas vs. Estudiantes. El domingo 1 de diciembre, San Martín Corrientes vs. Estudiantes. El sábado 7, Estudiantes vs. La Unión de Formosa. El miércoles 11 de diciembre, Quimsa vs. Estudiantes. El viernes 13, Olímpico vs. Estudiantes. El domingo 15, Libertad vs. Estudiantes. El miércoles 18, Estudiantes vs. San Martín. El domingo 22, Estudiantes vs. Olímpico.

No obstante, todos los trabajos están apuntados para el inicio de la Liga Nacional. Inclusive, el próximo martes arribará el venezolano Pedro Chourio, quien estuvo en el ciclo pasado. Además, desde la dirigencia se estaría pensando en la incorporación de otro jugador extranjero. Hoy la necesidad del Verde es la falta de gol.